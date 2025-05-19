Homem é morto e mulher acaba atingida por bala perdida em São Mateus

A mulher informou para a PM que estava saindo de casa quando ouviu os disparos e percebeu que tinha sido alvejada. Testemunhas relataram para a corporação que dois homens vestidos com camisa branca seriam os responsáveis pelos tiros. Eles fugiram em direção ao Centro de São Mateus. Foi verificado pela perícia que Allan sofreu 15 perfurações pelo corpo. Conforme a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.