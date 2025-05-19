Novo vídeo mostra desabamento de ginásio em outro ângulo em Vitória

Segundo a Defesa Civil Estadual, o desabamento aconteceu cerca de 50 minutos após os operários deixarem o local. Os trabalhadores haviam passado o dia retirando parte das telhas do telhado antigo, que seria substituído. Ainda restavam algumas telhas quando, por volta das 17h20, a estrutura cedeu. Uma das hipóteses levantadas pelo órgão é que uma rajada de vento tenha arrancado as telhas que restaram, o que teria comprometido os tirantes que seguravam as treliças, causando a queda de parte significativa da estrutura.