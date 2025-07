Chuvas

Defesa Civil Estadual e Inmet alertam para tempestade no Sul do ES

Uma frente de tempestade que avança pelo Sudeste deve atingir o Espírito Santo entre a noite desta sexta-feira (25) e a madrugada de sábado (26), com previsão de chuvas moderadas a fortes no Sul capixaba. Segundo a Defesa Civil Estadual e o Inmet, o núcleo mais intenso do sistema vai se concentrar na faixa entre a divisa com o Rio de Janeiro e o litoral, principalmente entre Mimoso do Sul e Itapemirim com possibilidade de alagamentos pontuais e queda de energia nos municípios mais afetados.