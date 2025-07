Clima

Sol veio para ficar? Saiba a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), temperaturas devem permanecer amenas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:37

Praia da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, em dia de sol Crédito: Ricardo Medeiros

O fim de semana promete ser de tempo firme e sol em praticamente todas as regiões do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os próximos dias serão marcados por céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A tendência é de tempo seco, com destaque para os ventos moderados no litoral e a baixa umidade do ar em algumas regiões do interior.>

Nesta sexta-feira (25), o tempo segue estável em todo o Estado. A previsão indica poucas nuvens no céu, sem possibilidade de chuva. O vento sopra com intensidade moderada ao longo da faixa litorânea, principalmente entre o Litoral Sul e a Grande Vitória, onde pode haver rajadas mais fortes. Já nos municípios do oeste, próximos à divisa com Minas Gerais, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no período da tarde — índice considerado de atenção para a saúde.>

Na Grande Vitória, os termômetros variam entre 19 °C e 30 °C. Em Vitória, especificamente, a mínima é de 20 °C e a máxima de 29 °C.>

Região Sul: Áreas menos elevadas: 16 °C / 31 °C; áreas altas: 10 °C / 25 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 31 °C; áreas altas: 10 °C / 25 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 16 °C / 29 °C; áreas altas: 12 °C / 27 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 29 °C; áreas altas: 12 °C / 27 °C Região Norte: 18 °C / 31 °C

18 °C / 31 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 16 °C / 30 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 28 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 30 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 28 °C Região Nordeste: 18 °C / 30 °C >

>

Sábado e domingo

No sábado (26) e no domingo (27), a tendência é de mais tempo aberto. Segundo o Incaper, o sol predomina em todo o Estado, sem previsão de chuva. O vento continua atuando com força moderada no litoral, com possibilidade de rajadas, principalmente no litoral Sul e na Região Metropolitana. >

Sábado (26):>

Grande Vitória: 20 °C / 29 °C; Vitória: 21 °C / 28 °C

20 °C / 29 °C; Vitória: 21 °C / 28 °C Região Sul: Áreas menos elevadas: 16 °C / 31 °C; áreas altas: 10 °C / 25 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 31 °C; áreas altas: 10 °C / 25 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 16 °C / 28 °C; áreas altas: 11 °C / 26 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 28 °C; áreas altas: 11 °C / 26 °C Região Norte: 17 °C / 30 °C

17 °C / 30 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 15 °C / 29 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 27 °C

Áreas menos elevadas: 15 °C / 29 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 27 °C Região Nordeste: 19 °C / 29 °C >

No domingo, a mínima em Vitória deve ser de 22 °C, com máxima de 29 °C. Na Região Sul, áreas menos elevadas podem registrar até 32 °C. Já nas áreas altas, os termômetros oscilam entre 11 °C e 26 °C, garantindo aquele friozinho típico das montanhas pela manhã.>

Domingo (27):>

Grande Vitória: 21 °C / 30 °C; Vitória: 22 °C / 29 °C

21 °C / 30 °C; Vitória: 22 °C / 29 °C Região Sul: Áreas menos elevadas: 17 °C / 32 °C; áreas altas: 11 °C / 26 °C

Áreas menos elevadas: 17 °C / 32 °C; áreas altas: 11 °C / 26 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 17 °C / 29 °C; áreas altas: 12 °C / 27 °C

Áreas menos elevadas: 17 °C / 29 °C; áreas altas: 12 °C / 27 °C Região Norte: 17 °C / 31 °C

17 °C / 31 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 16 °C / 30 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 28 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 30 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 28 °C Região Nordeste: 19 °C / 30 °C >

Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

Segunda-feira com tempo firme

A previsão do Incaper indica que a segunda-feira (28) também será de tempo aberto, com céu limpo e sem chuva. O padrão atmosférico segue semelhante ao do fim de semana, com sol, vento no litoral e umidade baixa no interior sul.>

Chuva só no Sul?

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, uma frente de instabilidade atua sobre o Sudeste do Brasil desde esta sexta, favorecendo pancadas de chuva no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. A chuva, no entanto, deve ocorrer apenas em pontos isolados e em menor intensidade em solo capixaba — ainda assim com intensidade considerada moderada a forte —, especialmente em municípios próximos à divisa com os estados vizinhos. A partir de sábado, o tempo seco volta a predominar com elevação das temperaturas.>

