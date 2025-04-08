Aeroporto de Vitória: filas em check-in e voos cancelados após falha em torre

"Estão colocando as pessoas que perderam voos ontem em voos para amanhã (9), inclusive à noite. O que gera mais indignação é que só a Gol cancelou os voos. Por qual motivo? Eu vou para a França e posso perder um dia de viagem por conta desse problema. Todo mundo aqui tem compromissos familiares, de trabalho. Um absurdo. Tem gente perdendo pacotes de viagem, hospedagem, carro alugado. Um transtorno completo. Uma das opções é ir em outro voo, mas ninguém quer pagar R$ 3, 4 mil a mais. Para piorar, com pouquíssimos funcionários para atender", disse, indignado, o empresário Ramon Rodrigues

Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta mostram filas em frente a área de check-in da companhia Gol no Aeroporto de Vitória.

Movimentação na área de check-in do Aeroporto de Vitória na manhã desta terça-feira Crédito: Ramon Luiz

Ainda durante a manhã desta terça-feira, os painéis que mostram os voos de chegada e partida do Aeroporto de Vitória também mostravam a informação de vários voos cancelados, todos da mesma companhia aérea.

Paineis mostram voos cancelados no Aeroporto de Vitória na manhã desta terça (8) Crédito: Marcella Scaramella

A empresária Gabriela Maioli, de 27 anos, estava em um dos voos da Gol que estavam prestes a pousar em Vitória, mas teve que voltar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela disse que presenciou muitas pessoas com medo. "Parecia uma cena de filme, quando as pessoas tiram os telefones dos bolsos e começam a ligar para familiares", contou.

Após retornar a São Paulo, a empresária contou que recebeu pouca assistência da companhia. "Só deram para a gente a opção de voltar em um voo na quarta (9). Algumas pessoas tinham escala de trabalho a cumprir e não foi dada a elas nenhuma outra opção. Além disso, colocaram a gente em hotéis que ficam 80 quilômetros de distância de São Paulo, deram R$ 45 de voucher a gente comer, mas só seria para um lugar em específico que só tinha comida fria", afirmou Gabriela.

O operador de embarcação Adriano Carlos Pessanha, de 45 anos, reclamou do atendimento da Gol na manhã desta terça-feira. "A gerente operacional não vem aqui dar satisfação. As atendentes estão perdidas. A central não atende”, reclamou.

Segundo a Zurich Airport Brasil, até a manhã desta terça-feira, 48 voos foram cancelados. "Orientamos aos passageiros que procurem a companhia aérea, preferencialmente pelos canais digitais, para acompanhar o status ou solicitar remarcação de voos cancelados", orientou a empresa que gerencia o Aeroporto de Vitória.

Caos aéreo

A falta de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória provocou um "caos aéreo" na noite desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada por fontes do terminal ouvidas pela reportagem. Sem a operação, ao menos 36 voos foram cancelados ainda na noite de segunda, entre pousos e decolagens

Por volta de 1h20 desta terça (08), a Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, informou que a operação foi normalizada . No entanto, a Zurich reforça que os passageiros devem procurar a companhia aérea para acompanhar o status do voo ou solicitar a remarcação de viagens canceladas.

Apesar da queda na rede elétrica no centro operacional, ainda havia luz no pátio e na pista. A torre auxiliava os pilotos com informações sobre a decolagem e pouso para que a ação fosse feita em segurança, por isso a falta de comunicação impediu a manutenção dos procedimentos em segurança.

Notans emitidos comunicam o fechamento das duas pistas (06/24) e 02/20) até às 23h59 desta terça-feira (8) Crédito: Reprodução/Decea)

Ainda não há informação sobre a causa do pico de energia. Em nota, a EDP salientou que não há ocorrência na rede elétrica da distribuidora, e acrescentou que a instalação interna é de responsabilidade do cliente.

Às 21h50, a Zurich Airport informou, em nota, que pousos e decolagens estavam suspensos devido a um pico de energia que comprometeu a operação dos equipamentos na torre de controle, administrada pela Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea. Informou, ainda, que o terminal de passageiros contava com gerador e, até aquele momento, onze voos tinha sido cancelados.

Por volta de 1h20 desta terça, a Zurich emitiu outro comunicado informando a volta das operações no aeroporto. "A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória, informa que o aeroporto está aberto e operacional. Orientamos aos passageiros que procurem a companhia aérea, preferencialmente pelos canais digitais, para acompanhar o status ou solicitar remarcação de voos cancelados".

A Gol, Latam e a Azul foram procuradas por A Gazeta sobre as queixas dos passageiros em relação aos atrasos, cancelamentos e ao atendimento aos clientes. Veja as notas completa das empresas aéreas.

Nota da Gol A GOL informa que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória (VIX) na segunda-feira (7), todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (08) precisaram ser cancelados. Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (08), além de reacomodação em voos reforços da GOL ou de companhias parceiras. A GOL ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor.

Nota da Latam A Latam Airlines Brasil informa que as suas operações de/para o Aeroporto de Vitória, previstas para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira (08/04), estão normalizadas, sem previsão de atrasos ou cancelamentos de voos. A companhia esclarece ainda que, em decorrência da falta de energia elétrica ocorrida ontem (07), alguns voos com destino ou origem na capital capixaba, previstos para decolar antes das 9h de hoje (08), foram cancelados. A Latam está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre hoje e amanhã (09/04). Por fim, a Latam lamenta o ocorrido e reitera que adota todas as medidas técnicas e operacionais de segurança para garantir uma viagem segura a todos.

Nota da Azul A Azul informa que, em razão do fechamento provisório do aeroporto de Vitória (ES), nesta segunda-feira, dia 7, o voo AD2886 (Viracopos-Vitória) precisou ser alternado para Viracopos. Outros quatro voos precisaram ser cancelados: AD2994 (Vitória-Confins), AD2664 (Confins-Vitória) e AD2665 (Vitória-Confins) desta segunda; e AD2945 (Vitória-Viracopos) desta terça, dia 8. A operação hoje está normalizada, e os Clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo reacomodados em voos extras da própria Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.

A Agência Nacional de Aviação Civil, por nota, informou que está ciente do ocorrido no Aeroporto de Vitória. "A Agência no momento acompanha a adaptação da malha aérea e os impactos a passageiros durante a interrupção das operações, de forma a garantir o retorno à normalidade das operações com o máximo de fluidez", diz o texto.

A Anac ainda orientou aos passageiros que tiveram voos afetados pelo incidente, que contatem as empresas aéreas responsáveis por suas viagens. As empresas deverão observar as condições gerais estabelecidas pela Resolução nº 400/2016 no atendimento. Detalhes sobre as disposições da regra, assim como orientações aos passageiros, podem ser obtidas no portal da Anac, clicando aqui

Em nota, a Nav Brasil, responsável pela torre de controle, admitiu que um pico de energia afetou o fornecimento elétrico da estrutura, mas não respondeu ao questionamento da reportagem, que indagou por que um gerador não foi capaz de evitar ou solucionar o problema.

Sobre o que teria ocasionado o problema elétrico, por meio da assessoria de imprensa, a Nav Brasil acrescentou que num primeiro momento, quando a pane aconteceu, os primeiros esforços da companhia foram para reestabelecer o sistema da torre de controle. Agora, com o problema solucionado, a empresa vai apurar as causas do pico de energia e trabalhar para que algo semelhante não aconteça novamente. Veja abaixo a resposta na íntegra.