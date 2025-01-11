Irupi tem força-tarefa para limpar ruas e retomar serviços após chuvas

Uma força-tarefa que envolve equipes da prefeitura e de cidades vizinhas, trabalha para amenizar os estragos causados pela forte chuva que assolou o município de Irupi
, na Região do Caparaó capixaba, na última quinta-feira (9). A lama que se acumulou nas ruas está sendo retirada com ajuda de seis caminhões-pipas.
Na zonal rural da cidade, equipes trabalham na desobstrução de estradas. A expectativa é que os danos, causados pelo alto volume de chuva registrado em um curto espaço de tempo, sejam reparados até a próxima segunda-feira (13). A estimativa foi apresentada pelo prefeito de Irupi, Paulino Lourenço (MDB), em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã deste sábado (11).
"Estamos contando com a solidariedade de todos. Os municípios estão ajudando, as pessoas estão ajudando. Então, os serviços hoje estão funcionando parcialmente, poderão ser normalizados já na segunda-feira, quando a limpeza que estamos realizando será concluída", estima o mandatário.
Ainda de acordo com o chefe do Executivo municipal, as chuvas que atingem diversas regiões do Estado ainda não haviam causado problemas graves em Irupi, até quinta-feira.
"Não estávamos enfrentando problemas com chuvas. O que prejudicou a cidade foi a chuva que caiu na sexta-feira. Foi um volume muito grande de água em pouco tempo. Menos de duas horas", conta Paulino.
Boletim emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo neste sábado aponta que Irupi tem, até o momento, 140 pessoas desalojadas e outras 21 consideradas desabrigadas. Conforme o prefeito, os desalojados estão em casa de familiares e amigos, porém contando com visitas diárias da Assistência Social da cidade. Já os desabrigados foram levados para uma escola estadual no município, ontem têm recebido assistência do prefeitura e moradores da região.
Na sexta-feira (10), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve em Irupi
. Após sobrevoar a região e visitar imóveis afetados pela chuva na cidade, o socialista orientou o Executivo a decretar situação de emergência, tendo em vista os prejuízos registrados no município.
O decreto, ainda conforme o prefeito da cidade, facilitará o acesso das famílias afetadas pelas chuvas ao auxílio financeiro concedido pelo governo do Estado, avaliado em R$ 3,5 mil.
O texto da norma deixa expresso que desastre é aquele provocado por “eventos naturais causados exclusivamente por chuvas intensas ou chuvas de longa duração. É considerada como família de baixa renda a que apresentar renda mensal familiar igual ou inferior a três salários mínimos à época do desastre (hoje, até R$ 4.236).
Já o enquadramento como família atingida será dado àquela cujo imóvel de residência e/ou seus bens materiais nela localizados tenham sido efetiva e diretamente atingidos.
É concedido somente um auxílio financeiro por família atingida, para cada emergência ou estado de calamidade pública, homologado e declarado pelo governador, no ciclo regulamentado, e que haja termo de adesão assinado pelo município. A identificação das famílias de baixa renda é de responsabilidade dos executivos municipais.
Segundo os dados da Defesa Civil, o tempo chuvoso em territória capixaba deve persistir durante o fim de semana, com mais precipitações no sábado (11) e domingo (12), mas com menor acumulado.