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Caparaó capixaba

Irupi tem força-tarefa para limpar ruas e retomar serviços após chuvas

Após sobrevoar a região na sexta-feira, o governador Renato Casagrande (PSB) orientou o Executivo a decretar emergência, tendo em vista os prejuízos registrados no município
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jan 2025 às 13:47

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 13:47

Após estragos causados por forte chuva, cidade do Caparaó capixaba monta força-tarefa para limpar ruas e retomar serviços
Após estragos causados por forte chuva, cidade do Caparaó capixaba monta força-tarefa para limpar ruas e retomar serviços Crédito: Assessoria de imprensa/ Prefeitura de Irupi
Uma força-tarefa que envolve equipes da prefeitura e de cidades vizinhas, trabalha para amenizar os estragos causados pela forte chuva que assolou o município de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, na última quinta-feira (9). A lama que se acumulou nas ruas está sendo retirada com ajuda de seis caminhões-pipas. 
Na zonal rural da cidade, equipes trabalham na desobstrução de estradas. A expectativa é que os danos, causados pelo alto volume de chuva registrado em um curto espaço de tempo, sejam reparados até a próxima segunda-feira (13). A estimativa foi apresentada pelo prefeito de Irupi, Paulino Lourenço (MDB), em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã deste sábado (11).
"Estamos contando com a solidariedade de todos. Os municípios estão ajudando, as pessoas estão ajudando. Então, os serviços hoje estão funcionando parcialmente, poderão ser normalizados já na segunda-feira, quando a limpeza que estamos realizando será concluída", estima o mandatário.

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Ainda de acordo com o chefe do Executivo municipal, as chuvas que atingem diversas regiões do Estado ainda não haviam causado problemas graves em Irupi, até quinta-feira.
"Não estávamos enfrentando problemas com chuvas. O que prejudicou a cidade foi a chuva que caiu na sexta-feira. Foi um volume muito grande de água em pouco tempo. Menos de duas horas", conta Paulino.

Desalojados e desabrigados

Boletim emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo neste sábado aponta que Irupi tem, até o momento, 140 pessoas desalojadas e outras 21 consideradas desabrigadas. Conforme o prefeito, os desalojados estão em casa de familiares e amigos, porém contando com visitas diárias da Assistência Social da cidade. Já os desabrigados foram levados para uma escola estadual no município, ontem têm recebido assistência do prefeitura e moradores da região.

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

 Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Visita do governador e ajuda financeira para famílias atingidas pelas chuvas

Na sexta-feira (10), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve em Irupi. Após sobrevoar a região e visitar imóveis afetados pela chuva na cidade, o socialista orientou o Executivo a decretar situação de emergência, tendo em vista os prejuízos registrados no município.
O decreto, ainda conforme o prefeito da cidade, facilitará o acesso das famílias afetadas pelas chuvas ao auxílio financeiro concedido pelo governo do Estado, avaliado em R$ 3,5 mil.

Regras para acesso ao benefício

O texto da norma deixa expresso que desastre é aquele provocado por “eventos naturais causados exclusivamente por chuvas intensas ou chuvas de longa duração. É considerada como família de baixa renda a que apresentar renda mensal familiar igual ou inferior a três salários mínimos à época do desastre (hoje, até R$ 4.236).
Já o enquadramento como família atingida será dado àquela cujo imóvel de residência e/ou seus bens materiais nela localizados tenham sido efetiva e diretamente atingidos.
É concedido somente um auxílio financeiro por família atingida, para cada emergência ou estado de calamidade pública, homologado e declarado pelo governador, no ciclo regulamentado, e que haja termo de adesão assinado pelo município. A identificação das famílias de baixa renda é de responsabilidade dos executivos municipais.

Previsão do tempo

Segundo os dados da Defesa Civil, o tempo chuvoso em territória capixaba deve persistir durante o fim de semana, com mais precipitações no sábado (11) e domingo (12), mas com menor acumulado.

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