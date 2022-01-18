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Influenza A

Gripe mata 4 pessoas no ES nas duas primeiras semanas de 2022

Exames genéticos confirmaram que a cepa Darwin do vírus H3N2 circula no Espírito Santo. Taxa de positividade de exames saiu de 4% para 52%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2022 às 19:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:18

Afastamentos do trabalho por causa da gripe ou covid
Influenza A tem provocado epidemia de gripe no ES Crédito: Freepik
Mais quatro pessoas morreram em decorrência de infecção pelo vírus da Influenza A no Espírito Santo nas duas primeiras semanas de 2022. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no ano passado foram registradas 27 mortes. O Estado enfrenta uma epidemia de gripe paralelamente à pandemia da Covid-19.
Os exames analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) tem indicado que o vírus predominante em circulação é o subtipo H3N2 da Influenza A. Das 2.227 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas nas duas primeiras semanas do ano, foram confirmadas 1.158, com positividade de 51,99% das amostras.
Além disso, na última semana, a Sesa recebeu da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) o resultado do sequenciamento genético enviado à intuição que confirmou a presença da Influenza Darwin/H3N2 circulando em território capixaba.

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Até o momento, foram confirmadas quatro mortes em 2022 além de nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que é quando a gripe evolui para um quadro mais grave, que exige internação.
Entre os óbitos registrados, três das quatro vítimas tinham mais de 70 anos. Eram moradores das cidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Rio Bananal.

CASOS EM 2021

No ano passado, das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas, 840 foram confirmadas para Influenza A, com uma positividade de 4,7%, bem menor que a atual.
Em relação aos casos de SRAG por Influenza, há a confirmação de 132 casos e 27 óbitos. Segundo a Sesa, os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e estão sujeitos a atualização.

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