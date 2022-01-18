Gripe mata 4 pessoas no ES nas duas primeiras semanas de 2022

Influenza A tem provocado epidemia de gripe no ES Crédito: Freepik

Mais quatro pessoas morreram em decorrência de infecção pelo vírus da Influenza A no Espírito Santo nas duas primeiras semanas de 2022. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no ano passado foram registradas 27 mortes. O Estado enfrenta uma epidemia de gripe paralelamente à pandemia da Covid-19

Os exames analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) tem indicado que o vírus predominante em circulação é o subtipo H3N2 da Influenza A. Das 2.227 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas nas duas primeiras semanas do ano, foram confirmadas 1.158, com positividade de 51,99% das amostras.

Até o momento, foram confirmadas quatro mortes em 2022 além de nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que é quando a gripe evolui para um quadro mais grave, que exige internação.

Entre os óbitos registrados, três das quatro vítimas tinham mais de 70 anos. Eram moradores das cidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Rio Bananal.



CASOS EM 2021

No ano passado, das 17.859 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas, 840 foram confirmadas para Influenza A, com uma positividade de 4,7%, bem menor que a atual.

