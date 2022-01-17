ES vai receber 200 mil testes rápidos de gripe até o fim do mês

O Espírito Santo irá receber até o dia 30 de janeiro os 200 mil testes que foram comprados para identificação dos casos de Influenza. A intenção de compra foi divulgada no início do mês e a garantia de chegada, nesta segunda-feira (17) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
Os testes de antígeno devem começar a ser usados em serviços de urgência e emergência entre o fim de janeiro e o início do mês de fevereiro. O Espírito Santo vive uma epidemia de gripe, com 14 mortes registradas no período de quatro semanas. Há registros de circulação da variante Darwin, segundo sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Os testes comprados, de acordo com Nésio, buscam diferenciar os pacientes com gripe daqueles infectados com a Covid-19, uma vez que os sintomas das duas doenças são semelhantes. Não há expectativa, conforme anunciado pelo secretário, que os testes sejam disponibilizados em livre demanda, como ocorre com a testagem da Covid. A promessa é que o resultado do teste saia em até 15 minutos.
"Os testes de antígeno para detecção da Influenza devem chegar entre os dias 27 e 30 desse mês (janeiro). Estarão disponíveis para os serviços de urgência e emergência, para toda a rede de testagem constituída em nosso Estado, para o diagnóstico diferencial da Covid e da Influenza a partir do mês de fevereiro e talvez ainda no fim de janeiro"
Em nota enviada para A Gazeta, ainda antes de formalizar a compra, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) detalhou que a previsão era comprar os chamados kits imunocromatográfico rápido, que podem detectar antígenos de Influenza A e Influenza B. O teste exige uma coleta única de material humano. O exame é similar ao realizado no teste rápido de Covid-19.
Em coletiva de imprensa nesta segunda, o secretário Nésio Fernandes ressaltou que a epidemia de Influenza ainda não acabou. A doença foi classificada como epidêmica na segunda quinzena do mês de dezembro, dias após a Sesa observar a ocorrência de surtos.
VARIANTE DARWIN EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO
A pasta divulgou que a nova variante de gripe, a cepa Darwin, está em circulação no Espírito Santo. A análise das amostras capixabas foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Segundo o titular da pasta, a presença da cepa já era algo esperando, considerando os dados dos meses de novembro e dezembro do ano passado. Para ele, é momento de redobrar os cuidados.
"Vivemos um cenário da nova curva de casos da Covid em concomitância com a epidemia de Influenza, que ainda não acabou, que ainda permanece incidindo em muito casos e internações. A Fiocruz confirmou a circulação da variante Darwin no Espírito Santo. O que já era previsto e um cenário adotado como fato ao longo das análises dos meses de novembro e dezembro. Neste momento, redobra a necessidade de alerta e cuidados de toda a população. É preciso continuar usando máscara", disse o secretário.
COMO É FEITA A TESTAGEM HOJE?
Atualmente, as amostras são coletadas e enviadas pra o Laboratório Central, onde é feita a análise para Covid e, em caso negativo, se o paciente se enquadrar no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (crianças menores que 3 anos, pacientes internados, pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave, óbitos e unidades sentinela), é feito o exame para Influenza.
A Gazeta consultou as sete prefeituras da Grande Vitória para saber se há teste disponível por livre demanda, sem que o munícipe faça agendamento, tenha sintoma ou apresente prescrição médica. As administrações municipais disseram que a testagem para gripe não está disponível para a população em geral.