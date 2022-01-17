ES vai receber 200 mil testes rápidos de gripe até o fim do mês

Teste imunocromatográfico é semelhante ao utilizado para Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Os testes comprados, de acordo com Nésio, buscam diferenciar os pacientes com gripe daqueles infectados com a Covid-19 , uma vez que os sintomas das duas doenças são semelhantes. Não há expectativa, conforme anunciado pelo secretário, que os testes sejam disponibilizados em livre demanda, como ocorre com a testagem da Covid. A promessa é que o resultado do teste saia em até 15 minutos.

"Os testes de antígeno para detecção da Influenza devem chegar entre os dias 27 e 30 desse mês (janeiro). Estarão disponíveis para os serviços de urgência e emergência, para toda a rede de testagem constituída em nosso Estado, para o diagnóstico diferencial da Covid e da Influenza a partir do mês de fevereiro e talvez ainda no fim de janeiro" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Em nota enviada para A Gazeta, ainda antes de formalizar a compra, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) detalhou que a previsão era comprar os chamados kits imunocromatográfico rápido, que podem detectar antígenos de Influenza A e Influenza B. O teste exige uma coleta única de material humano. O exame é similar ao realizado no teste rápido de Covid-19.

Em coletiva de imprensa nesta segunda, o secretário Nésio Fernandes ressaltou que a epidemia de Influenza ainda não acabou. A doença foi classificada como epidêmica na segunda quinzena do mês de dezembro, dias após a Sesa observar a ocorrência de surtos.

VARIANTE DARWIN EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO

Segundo o titular da pasta, a presença da cepa já era algo esperando, considerando os dados dos meses de novembro e dezembro do ano passado. Para ele, é momento de redobrar os cuidados.

"Vivemos um cenário da nova curva de casos da Covid em concomitância com a epidemia de Influenza, que ainda não acabou, que ainda permanece incidindo em muito casos e internações. A Fiocruz confirmou a circulação da variante Darwin no Espírito Santo. O que já era previsto e um cenário adotado como fato ao longo das análises dos meses de novembro e dezembro. Neste momento, redobra a necessidade de alerta e cuidados de toda a população. É preciso continuar usando máscara", disse o secretário.

COMO É FEITA A TESTAGEM HOJE?

Atualmente, as amostras são coletadas e enviadas pra o Laboratório Central, onde é feita a análise para Covid e, em caso negativo, se o paciente se enquadrar no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (crianças menores que 3 anos, pacientes internados, pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave, óbitos e unidades sentinela), é feito o exame para Influenza.