Famílias de pescadores do ES agradecem por orações e mobilização nas buscas

Fernanda Duarte e Luciene Santana aguardavam ansiosas a chegada dos maridos após o resgate deles na terça-feira (30)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:48

Os casais Fernanda Duarte e Maikel Araújo e Ronald Menezes e Luciene Santana posam juntos em coletiva sobre o desaparecimento em alto mar Crédito: Mikaella Mozer

A gratidão é o sentimento dominante entre Fernanda Duarte e Luciene Santana, que são, respectivamente, esposas de Maikel Araújo e Ronald Menezes. As duas, que viveram dias de sofrimento quando os maridos desapareceram no domingo (28) em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, agora só querem aproveitar os companheiros e agradecer a quem se mobilizou para o resgate dos dois.

“Agradeço mesmo a cada um, tanto as corporações que ajudaram nas buscas quanto as pessoas que demonstraram muito amor, muito carinho por nós Tenho certeza que foi isso que sustentou eles no mar e a gente aqui em terra para conseguir esperar e no final ter essa vitória incrível”, disse Duarte.

Para Luciene, a oração de quem nem os conhecia formou uma corrente que os trouxe de volta para casa.

“Todas as pessoas que se disponibilizaram para estar orando, tanto aqui no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro… uma multidão. Fizemos uma corrente de oração por esses dois homens e é muito gratificante saber que tinha muita gente se movimentando por eles”, agradeceu Santana.

Ronald Menezes e Luciene Santana trocaram carinhos e se beijaram após a coletiva que ele concedeu em Vitória Crédito: Wagner Martins

Filhos e futuro

Grávida de sete meses, Fernanda contou ter sentido medo não só pela vida do marido, mas também pelo futuro dela e da filha do casal. A preocupação era compartilhada por Luciane, que tem dois filhos, de 14 e 18 anos, com Ronald. “Ficamos apreensivos por conta do sumiço dele, que ele nunca aconteceu isso antes. E estamos aqui, firme, forte, com a glória do Senhor", frisou Santana.

Ao pensar em viver sozinha o final da gestação e o começo da vida da pequena, a ansiedade tomava conta de Fernanda. Porém, as intensas buscas firmaram a certeza de um final feliz. “Eu amo muito ele. Eu estava com muito medo de como que eu ia fazer sozinha. Isso foi nos momentos em que fraquejei. Eu pensava nisso, como que eu vou fazer sozinha com ela. Mas, rapidamente, o Senhor tomava conta de mim e me mostrava que isso era só por um tempo, que ele já estava chegando”, disse.

Ao serem perguntadas se Maikel e Ronald voltarão a pescar em alto mar, a resposta veio com gargalhadas e foi unânime: "Não vai ter a próxima vez!".

