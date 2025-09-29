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Desaparecimento no mar

Criador do Macakids e amigo somem após saírem para pescar no ES

Empresário Maikel Araujo e Ronald Menezes desapareceram depois de deixar a Praia de Ubu, em Anchieta; Marinha, Bombeiros e Notaer fazem buscas na região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2025 às 14:19

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 14:19

Maikel Araujo dos Santos e outro mergulhador estão desaprecidos
Maikel Araujo dos Santos e outro mergulhador estão desaparecidos Crédito: Redes Sociais

Atualização

01/10/2025 - 6:00
Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados. Clique aqui para ler os detalhes do momento em que os dois foram achados.
O empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o montador de móveis Ronald Menezes desapareceram no mar após saírem para pescar no litoral Sul do Espírito Santo. Familiares relataram que os dois deixaram a Praia de Ubu, em Anchieta, no domingo (28), e desde então não deram notícias. Militares do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) realizam buscas. A embarcação em que os dois estavam ainda não foi localizada.
Familiares contaram que a última mensagem enviada a Maikel, que aparece com status de “recebida” no WhatsApp, foi às 18h de domingo. As buscas começaram no início da manhã desta segunda-feira (29) e contam com duas embarcações do Corpo de Bombeiros em Anchieta, além da Capitania dos Portos em Guarapari, um navio patrulha da Marinha do Brasil e o helicóptero do Notaer.
Os Bombeiros salientaram que a informação sobre o desaparecimento foi repassada às estações de rádio da região, a pescadores da área e a embarcações próximas, incluindo Piúma, Marataízes e Itapemirim.
Em nota, o Notaer disse que foi acionado de manhã pela Capitania dos Portos para auxiliar na localização da embarcação pertencente a Maikel Araújo. As primeiras buscas foram realizadas com apoio de um imageador térmico e diversas embarcações foram identificadas, mas nenhuma era a procurada. No início da tarde, novas coordenadas foram repassadas à equipe, que prepara decolagem para dar continuidade às buscas. As equipes seguem tentando localizar o barco.
A Marinha do Brasil informou que as buscas estão sendo realizadas pela Corveta Caboclo, pelo Navio Patrulha Gurupi, por uma aeronave da Força Aérea Brasileira e outra do Notaer, além de apoio do Salvamar Sueste, que emitiu alerta a navegantes da região. Confira a nota na íntegra:

Nota da Marinha do Brasil na íntegra

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, na noite deste domingo (28), do desaparecimento de duas pessoas a aproximadamente 30km da Praia de Ubu, no município de Anchieta (ES), em uma embarcação de esporte e recreio denominada 'Monkey Sub'. 

Uma equipe de Busca e Salvamento da Marinha (SAR) foi prontamente acionada para dar início a uma operação de busca na região, da qual participam a Corveta Caboclo, que desatracou de Vitória (ES), e o Navio Patrulha Gurupi, que está em deslocamento a partir do Rio de Janeiro (RJ), além de uma aeronave SC105, da Força Aérea Brasileira, e outra do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES. Adicionalmente, o Salvamar Sueste emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por Rádio, com objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações nas áreas próximas. 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo 'NavSeg', que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."

O que é Macakids?

O projeto Macakids – criado há mais de 15 anos – é uma saga infantil sobre um grupo de macacos que vive em uma ilha, promovendo consciência social e preservação do meio ambiente.
Quando a criação completou 10 anos, em 2019, Maikel disse em entrevista à TV Gazeta que o Macakids surgiu de um apelido de infância. “Me chamavam de ‘maikaco’ na escola, um apelido pejorativo. Mas depois eu acabei desenvolvendo essa ideia e foi onde tudo começou. Chamei um designer, fui falando como era tudo, ele foi colocando os macacos exatamente como eu imaginava. Não dá para acreditar, passa um filme na cabeça, pensando em todas as dificuldades que a gente passou”, relatou na época.
A galera do Macakids vai divertir a criançada em Vila Velha
Personagens do projeto Macakids Crédito: Andreia Faria
Ele contou na ocasião que o objetivo com a ideia era entreter e influenciar as novas gerações para um desenvolvimento sustentável. “Essa é a missão do Macakids, esse é o trabalho que a gente desenvolve nas escolas e vai acontecendo. Colocar para as crianças aprenderem sem virar personagem ‘ecochato’, usando ações e elementos do dia a dia, para a criança se atentar que as ações têm consequências”, falou.
A cantora Wanessa Camargo já gravou música para o desenho.

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