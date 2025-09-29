Criador do Macakids e amigo somem após saírem para pescar no ES

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, na noite deste domingo (28), do desaparecimento de duas pessoas a aproximadamente 30km da Praia de Ubu, no município de Anchieta (ES), em uma embarcação de esporte e recreio denominada 'Monkey Sub'.

Uma equipe de Busca e Salvamento da Marinha (SAR) foi prontamente acionada para dar início a uma operação de busca na região, da qual participam a Corveta Caboclo, que desatracou de Vitória (ES), e o Navio Patrulha Gurupi, que está em deslocamento a partir do Rio de Janeiro (RJ), além de uma aeronave SC105, da Força Aérea Brasileira, e outra do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES. Adicionalmente, o Salvamar Sueste emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por Rádio, com objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações nas áreas próximas.

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo 'NavSeg', que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."