Veja o momento em que criador do Macakids e amigo são resgatados no mar do RJ

Atualização: Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados.

Fotos e vídeos compartilhadas em rede social por familiares mostram Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes no momento em que são avistados e resgatados por uma embarcação em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira (30). As imagens mostram o criador do Macakids na pequena lancha em que estavam se aproximando da embarcação maior. A dupla havia desaparecido no domingo (28) após sair para pescar em Anchieta, no Litoral Sul do ES.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois estão bem e uma equipe da corporação irá buscá-los em terras fluminenses. Os militares detalharam que a dupla contou que o pequeno barco em que estavam teve uma pane elétrica. Ao ficarem à deriva, precisaram comer peixe cru, além de racionar água potável.

A embarcação flutuante que salvou Maikel e Ronad é um navio mercante Santos Supplier, da empresa BRAM, prestadora de serviço da Petrobras, que estava fundeado no Porto de Açu, em Campos do Goytacazes.

O que é Macakids: O projeto Macakids – criado há mais de 15 anos – é uma saga infantil sobre um grupo de macacos que vive em uma ilha, promovendo consciência social e preservação do meio ambiente.