Criador do Macakids e piloto de lancha somem após saírem para pescar no ES

Empresário Maikel Araujo e Ronald Menezes desapareceram depois de deixar a Praia de Ubu, em Anchieta; Marinha, Bombeiros e Notaer fazem buscas na região

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:19

Maikel Araujo dos Santos e outro mergulhador estão desaprecidos
Maikel Araujo dos Santos e outro mergulhador estão desaparecidos Crédito: Redes sociais

O empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes desapareceram no mar após saírem para pescar no litoral sul do Espírito Santo. Familiares relataram que os dois deixaram a Praia de Ubu, em Anchieta, no domingo (28), e desde então não deram notícias. Militares do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) realizam buscas. A embarcação em que os dois estavam ainda não foi localizada.

Familiares contaram que a última mensagem enviada a Maikel, que aparece com status de “recebida” no WhatsApp, foi às 18h de domingo. As buscas começaram no início da manhã desta segunda-feira (29) e contam com duas embarcações do Corpo de Bombeiros em Anchieta, além da Capitania dos Portos em Guarapari, um navio patrulha da Marinha do Brasil e o helicóptero do Notaer.

Os Bombeiros informaram que a informação sobre o desaparecimento foi repassada às estações de rádio da região, a pescadores da área e a embarcações próximas, incluindo Piúma, Marataízes e Itapemirim. A Capitania dos Portos e o Notaer foram procurados pela reportagem, mas não se manifestaram até a última atualização.

