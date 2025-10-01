"Vou lutar para voltar", diz criador do Macakids em vídeo de despedida
O empresário Maikel Araújo, criador do 'Macakids', gravou um vídeo se despedindo da família, enquanto ele e o amigo Ronald Menezes estavam desaparecidos em alto-mar, após a embarcação dar pane no último domingo (28), em Marataízes, no Litoral Sul capixaba. Registros também foram feitos quando eles foram resgatados, na terça-feira (30), na altura do município de São João da Barra, no Norte Fluminense.
No vídeo de despedida, Maikel se emociona ao lembrar que não poderia ver a filha nascer. Ele também se declarou à esposa Fernanda e pediu desculpas aos familiares por tudo.
O empresário também destacou que iria seguir firme até conseguir o resgate. "Eu vou lutar bravamente para poder voltar", disse. Maikel ainda destacou os problemas causados pela pane da lancha e que estava cogitando em nadar até a costa para conseguir resgate. (Vejo vídeo completo acima)