"Vou lutar para voltar", diz criador do Macakids em vídeo de despedida

O empresário Maikel Araújo, criador do 'Macakids', gravou um vídeo se despedindo da família, enquanto ele e o amigo Ronald Menezes estavam desaparecidos em alto-mar, após a embarcação dar pane no último domingo (28), em Marataízes, no Litoral Sul capixaba. Registros também foram feitos quando eles foram resgatados, na terça-feira (30), na altura do município de São João da Barra, no Norte Fluminense.

No vídeo de despedida, Maikel se emociona ao lembrar que não poderia ver a filha nascer. Ele também se declarou à esposa Fernanda e pediu desculpas aos familiares por tudo.