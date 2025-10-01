'Foi um milagre', diz tio de empresário do ES resgatado à deriva no RJ

Repórter / [email protected]
Para a família de Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, o resgate do empresário e do piloto Ronald Menezes foi a melhor notícia que poderiam receber. Os parentes estavam aflitos em busca de informações desde que os dois saíram para pescar em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no domingo (28), e desapareceram. Eles foram encontrados na altura de São João da Barra, no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (30), após ficarem 50 horas à deriva devido a uma pane elétrica na lancha.
Fabiano detalhou que foi a mãe de Maikel que ligou para ele, na terça-feira, dando a notícia de que o empresário havia feito contato dizendo que ele e o piloto tinham sido localizados por um navio mercante e estavam bem. "Já saí gritando e gravando: 'Meu sobrinho está vivo!!' E lembrei também do Ronald, que eu nem conheço, para todo mundo saber, todo mundo que torceu para chegar nesse fim bacana, porque tiveram horas que a gente ficou mal", declarou, em entrevista à TV Gazeta.
"Maikel é o atleta do mergulho. Como ele fura uma correnteza, eu vi poucos fazerem isso. O corpo dele é esguio, então eu falava que ele ia se dar bem, mas tempo vai passando e você fica mal. Mas eu tinha certeza que ele ia sair dessa com vida. Eu me preocupei mais até com o piloto, que eu não conhecia, não sei se tinha um perfil de atleta numa hora dessa. Acho que foi crucial (os dois estarem juntos), já imaginou numa hora dessas você sozinho? Acho que um se agarrou no outro, foram suporte de vida", destacou Fabiano.
Ele também ressaltou a força-tarefa que foi criada para as buscas. "Em uma situação de perigo se uniram Bombeiros, Marinha, avião da Força Aérea Brasileira, grupo de pesca, amigos alugaram avião para fazer sobrevoo, pescadores, a divulgação pela imprensa. Que coisa linda foi a mobilização do Estado", disse.
A experiência com pesca marítima ajudou a dupla a sobreviver. Para fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, o empresário e o piloto de lancha comeram peixe cru que eles mesmo pescaram e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por ocupantes de uma embarcação a serviço da Petrobras no litoral de São João da Barra.
O tenente Malacarne, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, contou que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da corporação, da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil já haviam indicado que o barco estaria em direção ao litoral do Rio de Janeiro.
A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou Corpo de Bombeiros, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e até avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Veja abaixo a nota na íntegra:
Marinha do Brasil | Nota na íntegra
"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).
Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES.
Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."
