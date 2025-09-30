Os detalhes do resgate do criador do Macakids e de piloto de lancha que saíram para pescar no ES

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:17
Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes receberam uma nova chance de viver ao serem encontrados e resgatados com vida no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30). Os dois ficaram dois dias à deriva em alto-mar após desaparecerem no domingo (28), quando saíram para pescar em Anchieta, no Litoral do Espírito Santo.
Sobreviver apenas foi possível pela experiência da dupla e também pelas estratégias utilizadas. Como forma de fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, eles comeram peixe cru, que eles mesmo pescaram, e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por uma embarcação prestadora de serviço para a Petrobrás no litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
A previsão é que eles cheguem no Espírito Santo por volta das 4h da madrugada de quarta-feira (1º), após serem avaliados. O transporte ficou sob responsabilidade dos Bombeiros do ES.
Veja passo a passo do resgate:
O tenente contou ainda que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros indicaram que a direção do barco provavelmente seria em dirção ao litoral do Rio de Janeiro.
"As análises ajudaram muito a gente mostrando os ventos e as correntes que tinham na tarde de domingo. A Capitania dos Portos ajudou muito e as correntes mostravam que eles poderiam passar por São Tomé e ir para o Rio devido ao vento noroeste que tinha no domingo", explicou o Malacarne.
