Os detalhes do resgate do criador do Macakids e de piloto de lancha que saíram para pescar no ES

Maikel Araujo dos Santos e o piloto de lancha Ronald Menezes ficaram à deriva por mais de dois dias e foram resgatados nesta terça-feira (30) após serem avistados por uma embarcação em Campos dos Gytacazes

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:17

Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes receberam uma nova chance de viver ao serem encontrados e resgatados com vida no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30). Os dois ficaram dois dias à deriva em alto-mar após desaparecerem no domingo (28), quando saíram para pescar em Anchieta, no Litoral do Espírito Santo.

Sobreviver apenas foi possível pela experiência da dupla e também pelas estratégias utilizadas. Como forma de fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, eles comeram peixe cru, que eles mesmo pescaram, e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por uma embarcação prestadora de serviço para a Petrobrás no litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A previsão é que eles cheguem no Espírito Santo por volta das 4h da madrugada de quarta-feira (1º), após serem avaliados. O transporte ficou sob responsabilidade dos Bombeiros do ES.

Veja passo a passo do resgate:

No final da tarde desta terça, o navio mercante Santos Supplier, da empresa Bram, prestadora de serviço para a Petrobras, era fundeado no Porto de Açu, em Campos dos Goytacazes (RJ);

Às 17h30, ao voltar para retomar o trabalho, o comandante avistou um barco com tripulantes fazendo sinal e pedido por socorro.

Ao chegar perto com a embarcação, encontrou Maikel e Ronald, que estavam a cerca de 2 milhas (cerca de 3,2 quilômetros) do Porto de Açu, em direção a alto-mar;

Para retirá-los do mar, a tripulação do Monkey Sub, puxou a lancha com a dupla para o contrabordo;



A bordo da embarcação, Maikel e Ronald informaram que houve uma pane no sistema elétrico da embarcação, o que os deixou a deriva.

Retorno para o ES

Após serem colocados e salvos na embarcação, os dois se alimentaram e aparentam estar em bom estado de saúde, segundo o Tenente-coronel Cristiano Malacarne, diretor-adjunto de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES);

Malacarne informou ainda que a expectativa é que a dupla chegue por volta de 20h30 no Porto de Açu. Até o local, a Marinha do Rio de Janeiro fez a escolta da lancha e do reboque;

Logo após, os dois serão abrigados em uma área do porto, onde serão transferidos para uma lancha que trará os dois para terra firme, no Centro Náutico;

Uma viatura do Corpo de Bombeiros capixaba já está a caminho do Rio de Janeiro para trazê-los de volta para o Espírito Santo. Conforme o tenente, o veículo partiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado;

Ao chegar em terras fluminenses, os militares irão conduzir Maikel e Ronald para passar por avaliação médica e retornar para casa. A previsão de chegada para às 4h da manhã.



Ventos mostraram direção

O tenente contou ainda que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros indicaram que a direção do barco provavelmente seria em dirção ao litoral do Rio de Janeiro.

"As análises ajudaram muito a gente mostrando os ventos e as correntes que tinham na tarde de domingo. A Capitania dos Portos ajudou muito e as correntes mostravam que eles poderiam passar por São Tomé e ir para o Rio devido ao vento noroeste que tinha no domingo", explicou o Malacarne.

