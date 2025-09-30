"Meu Deus, como estou feliz", comemora mãe de criador do Macakids após resgate

"Meu Deus, como estou feliz". A declaração foi feita pela Renata Andrade, mãe de Maikel Araujo dos Santos, empresário encontrado à deriva e resbatado por um rebocador em Campo dos Goytagazes, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30). Ele e o piloto da lancha, Ronald Menezes, desapareçam no domingo (28) após sair para pescar em alto mar em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito. Na publicação, Renata se emociona ao falar sobre o resgate do filho e conta ter recebido a notícia pelo marido.

“Gente, meu filho está vivo. O Maikel está vivo. Meu marido ligou agora (e disse) que ele tá em Campo (dos Goytacazes) e está vindo em um rebocador. Meu Deus, como eu estou feliz! Obrigada vocês que oraram. Sou muito grata a vocês que oraram, que amam, que torceram. Muito obrigada!", frisou Renata.