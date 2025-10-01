Criador do Macakids e piloto de lancha chegam ao ES e falam sobre resgate

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:54
Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes já estão em suas casas no Espírito Santo. Eles foram trazidos de Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Segundo a equipe da TV Gazeta apurou, Maikel chegou em casa, em Vila Velha, às 4h15, e Ronald, em Vitória, por volta das 4h40. Antes, Maikel e Ronald posaram para fotos com a equipe dos Bombeiros e gravaram um vídeo contando sobre os momentos difíceis que passaram (veja acima). Os dois ficaram dois dias à deriva em alto-mar após desaparecerem no domingo (28), quando saíram para pescar em Anchieta, no Litoral do Espírito Santo.
Sobreviver apenas foi possível pela experiência da dupla e também pelas estratégias utilizadas. Como forma de fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, eles comeram peixe cru, que eles mesmo pescaram, e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por uma embarcação prestadora de serviço para a Petrobras no litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
O tenente contou ainda que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros indicaram que a direção do barco provavelmente seria em dirção ao litoral do Rio de Janeiro.
"As análises ajudaram muito a gente mostrando os ventos e as correntes que tinham na tarde de domingo. A Capitania dos Portos ajudou muito e as correntes mostravam que eles poderiam passar por São Tomé e ir para o Rio devido ao vento noroeste que tinha no domingo", explicou o Malacarne.
A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou esforços em diversas frentes, inclusive da FAB, Bombeiros, Notaer e outros.
A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).
Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES.
Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.
