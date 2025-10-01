Veja vídeo

Criador do Macakids e piloto de lancha chegam ao ES e falam sobre resgate

Maikel Araujo dos Santos e o piloto de lancha Ronald Menezes ficaram à deriva por mais de dois dias e foram resgatados nesta terça-feira (30) após serem avistados por uma embarcação em Campos dos Gytacazes

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:54

Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes já estão em suas casas no Espírito Santo. Eles foram trazidos de Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Segundo a equipe da TV Gazeta apurou, Maikel chegou em casa, em Vila Velha, às 4h15, e Ronald, em Vitória, por volta das 4h40. Antes, Maikel e Ronald posaram para fotos com a equipe dos Bombeiros e gravaram um vídeo contando sobre os momentos difíceis que passaram (veja acima). Os dois ficaram dois dias à deriva em alto-mar após desaparecerem no domingo (28), quando saíram para pescar em Anchieta, no Litoral do Espírito Santo.

Queria agradecer o carinho, o empenho e a preocupação de todos vocês. Muita gente preocupada, a gente fica feliz em saber que somos queridos assim. Não vejo a hora de ver minha esposa e minha filha que está para nascer. Achei de verdade que não ia conseguir. Foi muito desesperador Maikel Araujo Empresário criador do Macakids

Sobreviver apenas foi possível pela experiência da dupla e também pelas estratégias utilizadas. Como forma de fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, eles comeram peixe cru, que eles mesmo pescaram, e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por uma embarcação prestadora de serviço para a Petrobras no litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Após serem resgatados, a dupla que saiu de Anchieta para pescar recebeu comida e bebida na embarcação de onde foram avistados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Veja passo a passo do resgate

No final da tarde desta terça, o navio mercante Santos Supplier, da empresa Bram, prestadora de serviço para a Petrobras, era fundeado no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ);

Às 17h30, ao voltar para retomar o trabalho, o comandante avistou um barco com tripulantes fazendo sinal e pedido por socorro.

Ao chegar perto com a embarcação, encontrou Maikel e Ronald, que estavam a cerca de 2 milhas (cerca de 3,2 quilômetros) do Porto de Açu, em direção a alto-mar;

Para retirá-los do mar, a tripulação do Monkey Sub, puxou a lancha com a dupla para o contrabordo;



A bordo da embarcação, Maikel e Ronald informaram que houve uma pane no sistema elétrico da embarcação, o que os deixou a deriva.

Retorno para o ES

Após serem colocados e salvos na embarcação, os dois se alimentaram e aparentam estar em bom estado de saúde, segundo o Tenente-coronel Cristiano Malacarne, diretor-adjunto de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES);

Malacarne informou ainda que a expectativa é que a dupla chegue por volta de 20h30 no Porto de Açu. Até o local, a Marinha do Rio de Janeiro fez a escolta da lancha e do reboque;

Logo após, os dois serão abrigados em uma área do porto, onde serão transferidos para uma lancha que trará os dois para terra firme, no Centro Náutico;

Uma viatura do Corpo de Bombeiros capixaba já está a caminho do Rio de Janeiro para trazê-los de volta para o Espírito Santo. Conforme o tenente, o veículo partiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado;

Ao chegar em terras fluminenses, os militares irão conduzir Maikel e Ronald para passar por avaliação médica e retornar para casa. A previsão de chegada para às 4h da manhã.



Ventos mostraram direção

O tenente contou ainda que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros indicaram que a direção do barco provavelmente seria em dirção ao litoral do Rio de Janeiro.

"As análises ajudaram muito a gente mostrando os ventos e as correntes que tinham na tarde de domingo. A Capitania dos Portos ajudou muito e as correntes mostravam que eles poderiam passar por São Tomé e ir para o Rio devido ao vento noroeste que tinha no domingo", explicou o Malacarne.

A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou esforços em diversas frentes, inclusive da FAB, Bombeiros, Notaer e outros.

Nota da Marinha sobre o resgate A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ). Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES. Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.

