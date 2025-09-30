Entre o ES e RJ

Veja as rotas e saiba qual é o avião da FAB que auxilia nas buscas por criador do Macakids

O Airbus SC-105 Persuader possui um sistema eletro-óptico de busca de imagem através do espectro infravermelho, o que permite detectar, por meio do calor, uma aeronave acidentada à noite e até uma pessoa no mar

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:44

O Airbus SC-105 Persuader da FAB auxilia nas buscas pelos desaparecidos desde segunda (29) Crédito: Divulgação – FAB

Desde o último domingo (28), o criador do Macakids, Maikel Araújo dos Santos, e o piloto Ronald Menezes, estão desparecidos após saírem para pescar em alto-mar, no litoral Sul do Espírito Santo. Após as buscas serem iniciadas com embarcações, a Força Aérea Brasileira também foi acionada para auxiliar com sobrevoos na região marítima onde a dupla pode estar, que se estende desde Ubu, em Anchieta, chegando até as proximidades do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Além deles, militares do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) ajudam nas buscas.

Na segunda-feira (29), a FAB disponibilizou a aeronave Airbus SC-105 Persuader, que foi deslocada de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

De lá, o avião seguiu direto para a região de Marataízes, onde fez um sobrevoo cobrindo o litoral de Presidente Kennedy e também passando pelo litoral Norte Fluminense. As buscas ficaram concentradas nesta região, porém sem encontrá-los.

Na segunda (29), a aeronave foi deslocada da base na capital do Mato Grosso do Sul e iniciou as buscas pelos desaparecidos Crédito: Reprodução/Flight Radar 24h

Já nesta terça, o Persuader decolou da Base Aére-naval em São Pedro da Aldeia para novas buscas pelos desaparecidos em direção à região, onde possivelmente eles podem ter sido levados por ação do vento e das correntes marítimas.

A aeronave mapeou e sobrevoou em linha reta e também em círculos entre o litoral Sul capixaba e o Norte Fluminense, até retornar à base.

Nesta terça, o SC-105 Persuader fez um voo mais longo e cobriu uma região extensa nas buscas pela dupla desaparecida Crédito: Reprodução/Flight Radar 24

Buscas e salvamento

O envio do modelo para a região onde as buscas estão concentradas não é aleatória. O Airbus SC-105, matrícula FAB6551, é constantemente utilizado em operações de busca e salvamento que demandem sobrevoos longos por áreas extensas devido à grande capacidade operacional.

Segundo a Força Aérea Brasileira, o FAB 6551 é dotado com o Sistema de Reabastecimento em Voo (REVO), que foi um pedido da FAB atendido pela Airbus, construtora desse modelo de avião. A aeronave conta ainda com um sistema eletro-óptico de busca de imagem através do espectro infravermelho, o que permite detectar, por meio do calor, uma aeronave acidentada à noite ou uma pessoa no mar.

O modelo conta com um sistema eletro-óptico de busca de imagem através do espectro infravermelho, o que permite detectar, por meio do calor, uma aeronave acidentada à noite ou uma pessoa no mar Crédito: Divulgação/FAB

O avião em questão pertence ao 2º/10º Grupo de Aviação "Esquadrão Pelicano", a principal unidade de Busca e Salvamento (SAR) da Força Aérea Brasileira, baseada na ALA 5 em Campo Grande (MS), sendo incorporado no fim de 2019 ao grupamento.

O SC-105 Amazonas, como o modelo também é conhecido, é variante de busca e salvamento do C-295, é um avião de transporte tático bimotor turboélice da Força Aérea Brasileira, capaz de operar a partir de pistas semipreparadas e equipado com radar de longo alcance para monitorar múltiplos alvos, sistema eletro-óptico para detecção de superfície, além de quatro janelas de observação e capacidade de reabastecimento em voo.

