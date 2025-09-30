Avião da FAB reforça buscas a criador do Macakids e piloto de lancha no ES

Buscas a criador do Macakids e piloto de lancha entram no 2º dia no ES Crédito: Redes sociais

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ajuda nas buscas pelo empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e pelo piloto de lancha Ronald Menezes, que desapareceram no mar após saírem para pescar no Litoral Sul do Espírito Santo. Os dois deixaram a Praia de Ubu, em Anchieta, no domingo (28) e não retornaram ao final do dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pelos dois desaparecidos foram retomadas na manhã desta terça-feira (30), às 7h30. Segundo os militares, houve uma reunião de alinhamento entre as equipes dos Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para a definição das estratégias e pontos de busca.

O Corpo de Bombeiros informou que utiliza embarcações, juntamente com equipes da Marinha do Brasil. As aeronaves do Notaer e da FAB sobrevoam a região Sul do litoral capixaba, mas até o momento a embarcação e os dois desaparecidos não foram localizados.