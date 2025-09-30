Veja o momento em que criador do Macakids e piloto são resgatados no mar do RJ

Fotos e vídeos compartilhadas em rede social por familiares mostram Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes no momento em que são avistados e resgatados por uma embarcação em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira (30). As imagens mostram o empresário - criador do Macakids na pequena lancha em que estavam se aproximando da embarcação maior. A dupla havia desaparecido no domingo (28) após sair para pescar em Anchieta, no Litoral Sul do ES.