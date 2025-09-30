A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Veja o momento em que criador do Macakids e piloto são resgatados no mar do RJ

Publicado em 30/09/2025 às 20h19
O empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e pelo piloto de lancha Ronald Menezes, foram encontrados nesta terça-feira

Fotos e vídeos compartilhadas em rede social por familiares mostram Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes no momento em que são avistados e resgatados por uma embarcação em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira (30). As imagens mostram o empresário - criador do Macakids na pequena lancha em que estavam se aproximando da embarcação maior. A dupla havia desaparecido no domingo (28) após sair para pescar em Anchieta, no Litoral Sul do ES.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois estão bem e uma equipe da corporação irá buscá-los em terras fluminenses. Os militares detalharam que a dupla contou que o pequeno barco em que estavam teve uma pane elétrica. Ao ficarem à deriva, precisaram comer peixe cru, além de racionar água potável.

A embarcação flutuante que salvou Maikel e Ronad é um navio mercante Santos Supplier, da empresa BRAM, prestadora de serviço da Petrobras, que estava fundeado no Porto de Açu, em Campos do Goytacazes.

Publicidade