'Desesperador': o relato de criador do Macakids e amigo de pesca que ficaram à deriva

"Muito desesperador". Foi com essas palavras que Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o amigo de pesca Ronald Menezes descreveram os momentos que passaram durante as 50 horas em que ficaram à deriva em alto-mar, de domingo (28) a terça-feira (30). A embarcação Monkey Sub – em que estavam – teve uma pane elétrica e os dois foram levados por cerca de 170 km, de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, até São João da Barra, no Rio de Janeiro, onde foram avistados e resgatados por um navio mercante.
Em um vídeo gravado pelos dois (veja acima), Maikel agradeceu o carinho, preocupação e empenho de todos que torceram pelo resgate dos dois. "Muita gente preocupada. Ficamos felizes em saber que somos queridos assim. Não vejo a hora de ver minha esposa e minha filha que está para nascer. Achei de verdade que não ia conseguir. Foi muito desesperador. Estamos voltando para casa sãos e salvos, estamos bem", declarou.
Ronald também agradeceu as orações. "O pessoal que estava em oração, família, amigos, fortaleceu bastante, porque a situação que a gente estava lá, não foi fácil, não. Agradecer a Deus por ter dado paciência para a gente ter um pouco de sabedoria e fazer o que a gente pôde fazer para estar aqui hoje passando essa mensagem", pontuou.
Os dois, que haviam saído no domingo para pescar, chegaram em suas casas, em Vitória e Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (1º).
A experiência com pesca marítima ajudou a dupla a sobreviver. Para fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, o empresário e o montador de móveis comeram peixe cru que eles mesmo pescaram e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por ocupantes de uma embarcação a serviço da Petrobras no litoral de São João da Barra.
O tenente Malacarne, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, contou que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da corporação, da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil já haviam indicado que o barco estaria em direção ao litoral do Rio de Janeiro.
Tenente-coronel Cristiano MalacarneDiretor-adjunto de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES);
A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou Corpo de Bombeiros, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e até avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Veja abaixo a nota na íntegra:
Marinha do Brasil | Nota na íntegra
"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).
Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES.
Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."
