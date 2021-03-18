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Quarentena no ES

Esportes coletivos: fiscais de Vila Velha alertam sobre proibição em praias

Municípios deverão adotar medidas para evitar a utilização de praias, proibindo o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas na areia por pelo menos 14 dias a partir desta quinta-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2021 às 12:22

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 mar 2021 às 12:22
Prefeitura de Vila Velha fez fiscalização nas praias nesta quinta-feira (18)
Prefeitura de Vila Velha fez fiscalização nas praias nesta quinta-feira (18) Crédito: Divulgação / PMVV
O primeiro dia da quarentena determinada pelo governo estadual para enfrentar o avanço da pandemia de Covid-19 começou com fiscalização em Vila Velha. Nesta quinta-feira (18), equipes da prefeitura estiveram no calçadão e nas praias do município para abordar e orientar as pessoas que faziam atividades físicas em grupo.
 De acordo com o decreto do governo do Estado, até o fim do mês de março os municípios deverão adotar medidas para evitar a utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, proibindo, nestes locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia. A prática de atividades físicas como caminhadas, ciclismo e natação são permitidas apenas de forma individual.

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Prefeitura de Vila Velha informou que na manhã desta quinta (18), a Subsecretaria de Esporte, com apoio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito fez uma ação de conscientização e orientação na orla. As pessoas que praticavam esportes coletivos foram abordadas.
"Em cada local com um grupo de pessoas reunidas foi informado que, de acordo com o decreto de quarentena, por 14 dias, não está permitido praticar atividades físicas coletivas na praia ou em outros locais públicos", disse a prefeitura em nota.
Ainda de acordo com a administração municipal, ações de orientação e fiscalização como essa vão acontecer de forma constante nos próximos 14 dias na cidade.

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