Esportes coletivos: fiscais de Vila Velha alertam sobre proibição em praias

O primeiro dia da quarentena determinada pelo governo estadual para enfrentar o avanço da pandemia de Covid-19 começou com fiscalização em Vila Velha. Nesta quinta-feira (18), equipes da prefeitura estiveram no calçadão e nas praias do município para abordar e orientar as pessoas que faziam atividades físicas em grupo.
De acordo com o decreto do governo do Estado, até o fim do mês de março os municípios deverão adotar medidas para evitar a utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, proibindo, nestes locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia. A prática de atividades físicas como caminhadas, ciclismo e natação são permitidas apenas de forma individual.
A Prefeitura de Vila Velha informou que na manhã desta quinta (18), a Subsecretaria de Esporte, com apoio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito fez uma ação de conscientização e orientação na orla. As pessoas que praticavam esportes coletivos foram abordadas.
"Em cada local com um grupo de pessoas reunidas foi informado que, de acordo com o decreto de quarentena, por 14 dias, não está permitido praticar atividades físicas coletivas na praia ou em outros locais públicos", disse a prefeitura em nota.
Ainda de acordo com a administração municipal, ações de orientação e fiscalização como essa vão acontecer de forma constante nos próximos 14 dias na cidade.