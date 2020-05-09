Da cesta de café à chamada de vídeo: como será o Dia das Mães dos capixabas

Família Sathler: Dona Sônia, ao centro, receberá cesta de café e flores, família se reunirá virtualmente neste sábado Crédito: Reprodução

O Dia das Mães não teria como ser diferente. Sem a possibilidade de abraçar e beijar as mamães, o que neste ano é uma prova de amor, capixabas investem em homenagens que podem ser feitas à distância, como a entrega de cestas de café da manhã, flores, presentes e reuniões virtuais.

Lara Sathler e os dois irmãos, Felipe e Lucas, moradores de Vitória, já planejaram como vão surpreender a mãe, Sônia Maria, de 65 anos. Vamos mandar uma cesta de café da manhã para que ela possa usufruir do momento com meu pai, conta. A ideia, no entanto, é que a mãe se surpreenda duas vezes: Mais tarde, quando ela já não estiver esperando outro presente por pensar que a cesta foi o suficiente, vai chegar na casa dela mais um, que serão flores com bolas comemorativas.

Mesmo com o envio dos presentes, os três filhos pretendem passar de carro na porta da casa, para pelo menos mandar beijos de longe. Nas poucas vezes que eles têm saído de casa, sempre passam aqui na porta pra dar um alô, mesmo que de longe. Amanhã vamos fazer o mesmo, disse. Os encontros virtuais, no entanto, já vão começar desde este sábado (9) e terão a presença de toda família. Preparamos uma homenagem especial para todas as mães da família, uma pessoa ficou responsável por juntar umas fotos e fazer um vídeo e vamos homenageá-las destacando suas qualidades e o quanto são importantes, afirmou.

Enquanto muita gente se sente sozinha nessa quarentena, a situação incomum teve o efeito contrário na família de Lara. Desde o início do isolamento, a família, que conta com membros no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e até no Canadá, tem se reunido pela internet duas vezes por semana, para uma bate-papo no sábado e um culto no domingo.

ACOSTUMADAS COM A DISTÂNCIA

Daniella Amorim com a mãe, que mora em Paris, e a avó que mora em Aracruz Crédito: Reprodução

Enquanto as comemorações à distância são novidade para algumas famílias, outras já são acostumadas com prestar suas homenagens sem beijos e abraços. Daniella Amorim Gomes, moradora de Serra, só comemorou essa data ao lado da mãe duas vezes nos últimos 20 anos. A mãe, Darlene Amorim, mora em Paris.

Os milhares de quilômetros de distância nunca facilitaram a comemoração, mas elas sempre dão um jeito de se ver. Daniella conta que com a internet tudo ficou muito mais fácil, mas, mesmo quando nem todo mundo tinha acesso a essa ferramenta, a mãe sempre se fez presente. Comemoramos essa data duas vezes, porque o Dia das Mães na França é em junho. Tenho caixas e caixas de cartões e cartas que ela me mandava. Depois, com o telefone e a internet, tudo ficou mais fácil, relata. Amanhã, o plano de Daniella é pedir que um amigo da mãe, que está em Paris, entregue flores a ela em seu nome.

A novidade deste ano, para Daniella, é não poder estar junto da avó. Dona Zilca, de 82 anos, considerada sua segunda mãe, mora em Aracruz e, devido ao coronavírus, já está há dois meses sem ver a neta. Minha avó é mais forte que eu, super saudável. Ela me liga todo dia, pede que eu vá vê-la, mas como moro na Serra e aqui estão aparecendo muitos casos [de coronavírus], tenho medo de estar assintomática e levar a doença para ela. Prefiro não arriscar, pondera.

A última vez que viu, tanto a avó quanto a mãe, foi no início de março, após seu casamento. Me casei em fevereiro, e por isso minha mãe estava aqui. A última vez que vi as duas foi quando busquei minha mãe em Aracruz para levar para o aeroporto. Os voos já estavam sendo cancelados, aqui a gente nem estava falando ainda em coronavírus, mas lá na França a coisa já estava feia. Na hora de me despedir da minha avó eu disse: 'semana que vem eu volto', mas não deu, lamenta.