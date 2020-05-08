Dia das Mães no Shopping Vitória tem Vitrine Virtual e Drive-Thru

Blusa com fenda (crepe estampada) da Shoulder, uma das opções de presente para o Dia das Mães no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

A rotina está diferente, os hábitos (mesmo que temporariamente) mudaram, mas uma coisa com certeza se mantém intacta nestes novos tempos: a vontade dos filhos em seguir a tradição e demonstrar todo o carinho às mamães na data especialmente reservada no calendário para celebrá-las. Por isso, o Shopping Vitória está colocando à disposição dos consumidores a Vitrine Virtual, um ambiente 100% digital criado para facilitar a vida de quem vai presentear as amadas mamães neste domingo.

Em exposição no site do Shopping, há uma ampla variedade de produtos de mais de 80 lojas, para todos os tipos de gostos, bolsos e mães. Lá é possível fazer as compras online via celular, tablet ou computador, sem precisar sair de casa. Entre as opções de mimos estão acessórios, calçados, maquiagem, vestuário, eletroeletrônicos, artigos de decoração, perfumaria, chocolates, tratamentos de beleza e produtos naturais.

Para comprar na Vitrine Virtual, tudo é muito simples, desde o primeiro ao último clique. É só acessar o site www.shoppingvitoria.com.br , escolher a loja e entrar em contato com o lojista por telefone ou WhatsApp para combinar a forma de pagamento e o horário da entrega da mercadoria desejada.

A retirada do presente pode ser feita no Drive-Thru do Shopping, localizado no estacionamento, próximo ao Acesso F  próximo à Padaria Monza. O horário de funcionamento é das 10h às 20h. E aí vai outra boa notícia para os filhos à procura de mais facilidades: eles podem buscar o item selecionado inclusive neste domingo (10), o Dia das Mães.

"Tínhamos de fazer algo mesmo com o Shopping fechado. É uma forma prática e segura de o cliente fazer suas compras. A partir do momento que escolhe o produto, ele entra em contato com a loja e combina o horário de entrega da mercadoria. Ele não precisa sair do carro" Letícia Dalvi - Gerente de Marketing do Shopping Vitória

Com duas lojas no Shopping Vitória, Marcelo Sardenberg está confiante em boas vendas e acredita que a nova modalidade no varejo possa reverter o prejuízo nesta que é uma das datas mais movimentadas para o comércio. Temos de nos reinventar, procurar alternativas para atender os clientes, que também têm suas necessidades para serem supridas, diz.

O mesmo otimismo é demonstrado por outra lojista, a empresária Cristiane Campinhos, que também crê no aumento da demanda, por conta da comodidade oferecida por essas inovações. Com a facilidade nas compras, ela espera uma alta nas vendas. Estamos com duas funcionárias dentro da loja, para conseguir fazer um contato melhor com os clientes. O Shopping, com a opção de Drive-Thru, será mais uma alternativa para melhorar as vendas.

Dia das Mães no Shopping Vitória tem Vitrine Virtual e Drive-Thru

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