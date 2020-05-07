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Sucesso no isolamento

Carros de mensagens ao vivo voltam à moda na quarentena

Capixabas apostam nas mensagens ao vivo para as comemorações de datas especiais não passarem em branco durante o isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 20:29

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 20:29

Pricilla Pavan recebeu homenagem de aniversário das amigas com carro de som.
Pricilla Pavan recebeu homenagem de aniversário das amigas com carro de som. Crédito: Arquivo pessoal
Sucesso nos anos 90 e início da década de 2000, seja para desejar parabéns, prestar homenagens ou simplesmente expressar o amor, os carros com flores, balões, pelúcias e mensagens ao vivo voltaram a aparecer durante a quarentena. Com a recomendação de isolamento, várias festas foram suspensas e amigos e familiares encontraram neste serviço uma forma de não deixar datas especiais passarem em branco.
A festa de 40 anos da empresária Pricilla Pavan estava toda planejada, mas precisou se resumir a um jantar íntimo com a família. Mas as amigas a surpreenderam com uma mensagem ao vivo com direito a música e fogos de artifício. Eu ouvi um barulho, umas músicas e quando olhei pela sacada minhas amigas estavam lá embaixo, todas de máscara junto com um carro de som. Desci toda eufórica, conta.
"Antigamente carros de mensagem eram cafonas, mas neste momento se tornou uma coisa tão valorosa. Foi incrível"
Pricilla Pavan - Empresária
A empresária conta que o momento foi muito emocionante, principalmente durante o isolamento, já que datas como o aniversário são repletas de abraços e carinho. Eu já havia recebido mensagens virtuais pelas redes sociais, mas a vinda delas, os fogos, as mensagens me emocionaram. Antigamente carros de mensagem eram cafonas, mas neste momento se tornou uma coisa tão valorosa. Foi incrível, é uma história que vou contar pro resto da vida, concluiu.
Pricila havia comemorado mais cedo com a famíla, mas ficou emocionada com a surpresa.
Pricilla comemorou o aniversário com a família. E recebeu a mensagem ao vivo das amigas. Crédito: Arquivo pessoal

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Virou rotina

Os fãs da ex-'BBB' Gizelly Bicalho ocupam as ruas do bairro Jardim da Penha, em Vitória, com mensagens de carinho para ela quase todos os dias. A última homenagem aconteceu na noite da última terça-feira (05) e o mimo emocionou Gizelly, que desceu de seu apartamento e comemorou com os fãs em tempo real através de uma live. Todos os vizinhos saíram pra ver, foi maravilhoso, eu amei, disse ela.
Os fãs de Gigi Furacão emocionaram a ex-sister ao enviar o áudio de um momento especial vivido por ela na casa do Big Brother Brasil. O carro de som reproduziu o áudio de quando eu sou recebida no quarto céu pela Gabi, a Rafa e a Manu depois de dormir no quarto vila.
Depois da festa, ela usou os stories para falar sobre a frequência do barulho das homenagens com carros de som. "Vou ser expulsa do prédio com certeza, brincou. Assista ao momento no vídeo abaixo.

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