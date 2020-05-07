Carros de mensagens ao vivo voltam à moda na quarentena

Sucesso nos anos 90 e início da década de 2000, seja para desejar parabéns, prestar homenagens ou simplesmente expressar o amor, os carros com flores, balões, pelúcias e mensagens ao vivo voltaram a aparecer durante a quarentena. Com a recomendação de isolamento, várias festas foram suspensas e amigos e familiares encontraram neste serviço uma forma de não deixar datas especiais passarem em branco.
A festa de 40 anos da empresária Pricilla Pavan estava toda planejada, mas precisou se resumir a um jantar íntimo com a família. Mas as amigas a surpreenderam com uma mensagem ao vivo com direito a música e fogos de artifício. Eu ouvi um barulho, umas músicas e quando olhei pela sacada minhas amigas estavam lá embaixo, todas de máscara junto com um carro de som. Desci toda eufórica, conta.
"Antigamente carros de mensagem eram cafonas, mas neste momento se tornou uma coisa tão valorosa. Foi incrível"
A empresária conta que o momento foi muito emocionante, principalmente durante o isolamento, já que datas como o aniversário são repletas de abraços e carinho. Eu já havia recebido mensagens virtuais pelas redes sociais, mas a vinda delas, os fogos, as mensagens me emocionaram. Antigamente carros de mensagem eram cafonas, mas neste momento se tornou uma coisa tão valorosa. Foi incrível, é uma história que vou contar pro resto da vida, concluiu.
Virou rotina
Os fãs da ex-'BBB' Gizelly Bicalho ocupam as ruas do bairro Jardim da Penha, em Vitória, com mensagens de carinho para ela quase todos os dias. A última homenagem aconteceu na noite da última terça-feira (05) e o mimo emocionou Gizelly, que desceu de seu apartamento e comemorou com os fãs em tempo real através de uma live. Todos os vizinhos saíram pra ver, foi maravilhoso, eu amei, disse ela.
Os fãs de Gigi Furacão emocionaram a ex-sister ao enviar o áudio de um momento especial vivido por ela na casa do Big Brother Brasil. O carro de som reproduziu o áudio de quando eu sou recebida no quarto céu pela Gabi, a Rafa e a Manu depois de dormir no quarto vila.
Depois da festa, ela usou os stories para falar sobre a frequência do barulho das homenagens com carros de som. "Vou ser expulsa do prédio com certeza, brincou. Assista ao momento no vídeo abaixo.