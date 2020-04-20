Quarentena: criança ganha festa no ES com cão e bonecas de 'convidados'

Menina de 2 anos recebe festa de aniversário em casa, em Vila Velha Crédito: Arquivo da família

O improviso foi capaz de fazer a felicidade de Ayla Veiga, uma menininha que completou 2 anos neste domingo (19). Para contornar o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus , Alexandre e Karina, pais da criança, fizeram uma festa especial para a filha: dentro de casa, em Itapoã, Vila Velha . Os convidados foram o cachorro Speed e as bonecas da pequena.

O pai de Ayla, também empresário, contou que estava planejada uma festa para cerca de 60 pessoas em um buffet. No entanto, com o imprevisto causado pela Covid-19, a criatividade precisou entrar em cena. "Cancelamos tudo e precisamos reinventar. Todo mundo está fazendo quarentena na família, então infelizmente não pudemos contar com os avós e bisavós. Chamamos as bonecas dela para não deixar passar em branco e ela ficou super feliz", contou.

Para a criança, segundo Alexandre, o fato de não existirem outros convidados humanos não atrapalhou em nada. "Uma criança de dois anos vive um mundo de fantasias. Ela não sabe ainda o que é uma festa. Mas ficou super feliz quando viu as bonecas e o cachorro. Ela estava 'tirando um soninho' e nós a acordamos. Quando ela viu o bolo, deu logo um grito", afirmou.

Ayla com os pais, Alexandre e Karina Crédito: Arquivo da família

QUARENTENA

Para os pais, a celebração foi triste e feliz ao mesmo tempo. "Triste porque não foi da forma como a gente queria, queríamos comemorar com familiares e amigos. Mas vendo o lado positivo, graças a Deus estamos bem e nossa filha tem saúde. Espero que essa fase passe logo, contando com a responsabilidade das pessoas. Já nem sei mais se sou contra ou a favor do isolamento, me sinto em cima do muro. Queria ter a vida normal logo", explicou Alexandre.

O empresário disse ainda que a rotina com a criança foi bastante afetada, já que agora não é mais possível fazer atividades externas como antes. "Íamos muito à praia e para a rua. Ayla sente falta da babá, também... Sempre pergunta por ela e pela casa do avô. Manter uma criança de dois anos em casa é bem complicado, mas sempre tentamos arranjar uma distração", desabafou.