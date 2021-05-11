A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nota técnica visando facilitar a vacinação contra a Covid-19 de hipertensos no Espírito Santo. A nova regra passou a valer no sábado (08), mas ainda gerava dúvidas de médicos e pacientes por trazer, em um anexo, a relação dos estágios graves de hipertensão que deveriam ser contemplados na imunização. Nesta terça (11), porém, a mudança que tornou mais abrangente a vacinação, atendendo todas as pessoas com pressão alta, independentemente do grau, foi confirmada.
Covid-19 - todos os pacientes com hipertensão agora podem ser vacinados no ES
A confirmação foi feita por Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, em entrevista à TV Gazeta. Ao ser questionada se todos poderiam ser vacinados, ela assegurou a extensão do benefício.
"Sim, houve uma mudança na normativa relacionada ao público hipertenso. A partir de agora, serão aceitos os laudos ou prescrições médicas em que estejam descritos 'pressão arterial'", destacou.
Danielle Grillo lembrou, também na entrevista, que o Estado organizou junto aos municípios que a vacinação do público com comorbidades alcance pessoas acima de 18 anos. No entanto, como depende do número de doses que chegam do Ministério da Saúde, foi feito um escalonamento, e as faixas etárias foram assim divididas: 50 a 59 anos; 40 a 49 anos; 30 a 39 anos; e 18 a 29 anos.
Cada cidade, ressaltou Danielle Grillo, tem autonomia para passar à faixa etária anterior, assim que completa a imunização do grupo mais velho. Em Vitória, por exemplo, já estão sendo atendidos os usuários de 40 a 59 anos.