Covid-19: todos os pacientes com hipertensão agora podem ser vacinados no ES

Todas as pessoas com mais de 18 anos que tiverem laudo de hipertensão arterial poderão ser vacinados contra a Covid-19

A confirmação foi feita por Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, em entrevista à TV Gazeta . Ao ser questionada se todos poderiam ser vacinados, ela assegurou a extensão do benefício.

"Sim, houve uma mudança na normativa relacionada ao público hipertenso. A partir de agora, serão aceitos os laudos ou prescrições médicas em que estejam descritos 'pressão arterial'", destacou.

Danielle Grillo lembrou, também na entrevista, que o Estado organizou junto aos municípios que a vacinação do público com comorbidades alcance pessoas acima de 18 anos. No entanto, como depende do número de doses que chegam do Ministério da Saúde, foi feito um escalonamento, e as faixas etárias foram assim divididas: 50 a 59 anos; 40 a 49 anos; 30 a 39 anos; e 18 a 29 anos.