Covid-19: como prefeituras vão garantir laudo para quem tem comorbidade?

Em ato simbólico, governo do Estado inicia vacinação de pessoas que apresentam comorbidades Crédito: Reprodução/Governo do ES

Correção A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) havia informado que os usuários poderiam usar receita do medicamento como comprovante. Após a divulgação desta matéria, no entanto, o órgão retificou a declaração. A informação foi corrigida.

Ao estabelecer os critérios para que as pessoas com comorbidades pudessem ser vacinadas contra a Covid-19 , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) relacionou, entre outras exigências, a necessidade de apresentação de um laudo que comprove a doença pré-existente com data de emissão a partir de 2018. Também pode ser a prescrição médica, ou ainda declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Tudo isso junto a um documento de identificação com foto.

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) aponta que há cerca de 15 mil pessoas com comorbidades na Capital que fazem parte da fase 1 de vacinação do grupo.

Caso o morador não tenha a prescrição médica, pode procurar o enfermeiro da unidade onde faz o acompanhamento para emissão da declaração.

A Semus destaca que, para a emissão da declaração do enfermeiro, laudo médico ou para aceitar a prescrição médica como comprovantes da condição de saúde, a comorbidade precisa estar entre as relacionadas pelo Ministério da Saúde.

VILA VELHA

No município de Vila Velha , os moradores devem procurar a unidade de saúde de referência para obter o laudo. "No caso dos pacientes que já fazem acompanhamento nas nossas unidades, criamos um modelo de declaração para o enfermeiro", informa a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde.

CARIACICA

Em Cariacica , a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estima que 35 mil pessoas com comorbidades deverão ser atendidas nas fases 1 e 2 de vacinação. Para o morador que já foi atendido em uma das 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, basta voltar a qualquer um desses postos para ter acesso ao laudo atualizado.

"Com o sistema de prontuário eletrônico, o enfermeiro da UBS consegue acesso aos dados do paciente e, dessa forma, emite uma declaração da comorbidade existente", explica a Semus, por meio da assessoria.

SERRA

Para se vacinar na Serra , será necessário a apresentação de laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o paciente faz o tratamento, além de documento de identificação com foto. Os pacientes podem buscar o posto de saúde mais próximo para agendar uma avaliação com o médico ou o enfermeiro e, se for o caso, ter acesso ao laudo, segundo a assessoria da prefeitura.

A imunização começa na sexta-feira (07) e serão contemplados nesta primeira fase pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, como autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental; pacientes com doença renal crônica em diálise; e pessoas com obesidade mórbida, que tenham idade entre 18 a 59 anos.

PLANO DE VACINAÇÃO

A vacinação de quem apresenta comorbidades foi dividida em duas fases, e vai contemplar 401.670 pessoas no Espírito Santo , segundo estimativa populacional do Ministério da Saúde.

NA FASE 1

Para a faixa etária entre 18 e 59 anos, vão ter acesso à imunização as pessoas nas seguintes condições:

Pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental, que são limitações nas habilidades mentais gerais, que impedem as suas atividades habituais e exigem autocuidados)

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise)

Pessoas com fibrose cística

Gestantes e puérperas com comorbidades

Pessoas com obesidade mórbida (índice de massa corpórea acima de 40)

NA FASE 2

Vão ser contempladas pessoas que apresentam 21 doenças que foram incluídas como prioritárias no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação. São elas:

diabetes mellitus

pneumopatias crônicas graves

hipertensão arterial resistente

hipertensão arterial estágio 3

hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

insuficiência cardíaca

hipertensão pulmonar

cardiopatia hipertensiva

síndromes coronarianas

valvopatias

miocardiopatias e pericardiopatias

doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto

próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

doença cerebrovascular

doença renal crônica

imunossuprimidos (câncer, transplantados, doenças reumáticas, dentre outros)

anemia falciforme

obesidade mórbida

síndrome de Down

cirrose hepática