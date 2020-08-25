Teste de glicemia para diabético; diabetes Crédito: Shutterstock

Uma análise de dados do inquérito sorológico realizada por membros do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) apontou que crianças, adolescentes e jovens que pertencem à faixa etária escolar são mais acometidos com asma, hipertensão e diabetes.

Your browser does not support the audio element. Asma e hipertensão são as comorbidades mais comuns em estudantes do ES

Doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia, a professora Ethel Maciel, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , é membro do NIEE e uma das responsáveis pelo estudo.

Ela explicou que foram analisadas 1.693 pessoas, de 2 a 22 anos. A faixa etária representa o público do ensino infantil até o universitário. Desse total, 104 (16,1%) testaram positivo para Covid-19. De acordo com os dados, o sintoma mais importante foi a tosse (40%), seguido pela febre (26%).

"A ideia de rastrear as crianças pela febre pode não ser um bom marcador. O que chamou atenção foi o percentual de comorbidade nesse grupo: 15% dessas crianças tinham asma, 11,4% tinham hipertensão, 8% apresentaram obesidade, 5% tinham diabetes e cerca de 4% tinham doenças cardíacas" Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia

Ethel destaca que que hipertensão e obesidade foram as comorbidades mais encontradas nas crianças e adolescentes que tiveram diagnóstico positivo para a doença. Do total de pesquisados, 35% dos infectados não apresentaram nenhum sintoma.

Para a epidemiologista, os assintomáticos podem apresentar risco no retorno às aulas, uma vez que não apresentam sintomas aparentes quando integrados em meio aos demais alunos. Ela alerta para a importância de adoção de medidas rígidas de biossegurança e testagem do público.

No dia 10 de agosto, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, anunciou que o governo do Estado pretende examinar se professores e alunos já tiveram contato com o coronavírus . O modelo vai seguir os padrões do inquérito sorológico.

Além das informações presentes no inquérito, o grupo do NIEE também avaliou o Painel Covid-19. Na ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , os pesquisadores identificaram 27.351 registros de pessoas de 0 a 19 anos. O recorte foi feito entre os dias 17 de fevereiro a 20 de agosto.

Este segundo estudo comparou 15.289 pessoas, sendo que 6.099 tiveram diagnóstico confirmado e 9.190 foram descartados. A maioria dos casos positivos ficou compreendida entre as pessoas com 10 a 19 anos, tendo mais pessoas brancas confirmadas.

O resultado pode sinalizar que as pessoas pretas e pardas estão com mais dificuldade no diagnóstico. A comorbidade pulmonar e as internações aparecem mais no grupo descartado. No grupo dos confirmados há mais pessoas com deficiência, analisou.

A febre e a tosse foram os sintomas mais frequentes nos dois grupos. Um dos destaques encontrados foi a prevalência maior das crianças doentes residirem nos municípios do interior.

Foram identificadas 17 mortes na faixa etária de 0 a 19 anos. Desse total, 62% eram pessoas pardas, 70% registraram dificuldade respiratória e 23% possuíam alguma deficiência física. Do grupo dos 17, 81% precisaram ficar internados.