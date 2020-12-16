Covid-19: Vila Velha é a 11ª cidade do Brasil com mais mortes em 14 dias

Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13/12/2020, em meio ao crescimento de casos da Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Vila Velha é a 11° cidade do Brasil com mais mortes em 14 dias

O consórcio de veículos de imprensa, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, reúne informações das secretarias estaduais de Saúde. Segundo o levantamento publicado no Globo, feito pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, foram registrados 62 óbitos em decorrência da Covid-19 no município da Grande Vitória nas últimas duas semanas, mesmo número observado em Fortaleza, no Ceará.

Ainda de acordo com o detalhamento, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades do país com o maior número de óbitos registrados pela Covid-19 nos últimos 14 dias, com 565 e 514 mortes, respectivamente. Brasília, no Distrito Federal, fecha os três primeiros, com 156 infectados mortos no período  uma diferença grande para os dois primeiros.

CIDADES COM MAIS ÓBITOS POR COVID-19 NOS ÚLTIMOS 14 DIAS

Rio de Janeiro (RJ): 565 São Paulo (SP): 514 Brasília (DF): 156 Porto Alegre (RS): 135 Curitiba (PR): 114 Campo Grande (MS): 92

São Bernardo do Campo (SP): 92 Belo Horizonte (MG): 90 Salvador (BA): 88 Manaus (AM): 77 Juiz de Fora (MG): 67 Fortaleza (CE): 62

Vila Velha (ES): 62 Santo André (SP): 57 Goiânia (GO): 56 Nova Iguaçu (RJ): 53

Santos (SP): 53 João Pessoa (PB): 49

São Gonçalo (RJ): 49

São José do Rio Preto (SP): 49



Fonte: Wesley Cota (UFV) / O Globo



De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), Vila Velha notificou nas últimas 24 horas duas mortes e 340 novos casos de coronavírus. No total, são 669 óbitos e 31.312 casos da doença no município divulgados nesta quarta-feira (16). O bairro com o maior número de infectados é a Praia da Costa , com 3.511 pessoas que contraíram a Covid-19.

"Acompanhando a evolução de óbitos, vemos que a situação de Vila Velha está crítica. Dos municípios da Grande Vitória, é o que caminha para um ponto muito crítico no mapa de risco, já que saiu de 14 óbitos na semana 47 de análise para 35 óbitos duas semanas depois, ou seja, mais do que dobrou a quantidade de mortes em 15 dias", disse.

Os dados foram retirados do Painel Covid-19 e apontam que, nos primeiros 15 dias de dezembro, 351 infectados pelo coronavírus perderam a vida. Em números percentuais, isso representa um aumento de 127,9% em relação aos 154 óbitos registrados em novembro, no mesmo período.

GRANDE VITÓRIA EM RISCO

Renato Casagrande alertou nesta semana que as cidades da Região Metropolitana caminham para o risco alto de contaminação Crédito: Natália Bourguignon | Arquivo | A Gazeta

Rádio CBN Vitória nessa terça-feira (15) que as cidades da região Metropolitana caminham para o risco alto de contaminação da Covid-19. O aumento dos indicadores, porém, não é exclusividade de Vila Velha. Toda a Grande Vitória está classificada como risco moderado no Mapa de Risco do governo do Estado e o governador Renato Casagrande alertou durante entrevista ànessa terça-feira (15) que as cidades da região Metropolitana caminham para o risco alto de contaminação da Covid-19.

"A tendência é a Grande Vitória caminhar para o risco alto nos próximos dias pela quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, pela quantidade de pessoas que estão contaminadas. Risco maior (significa) fechamento de comércio a partir de 16h no sábado, e no domingo não tem abertura", disse o governador.

A COVID-19 NO ESTADO

A quantidade de curados também subiu, chegando a 202,608. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,12%, e 709,261 testes já foram realizados no Estado.

*Com informações de agências