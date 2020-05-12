Covid-19: painel da Sesa erra ao notificar mortes de profissionais da saúde no ES

Painel Covid-19 traz os números da doença no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Sesa

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que dois óbitos de profissionais de saúde foram registrados no Painel Covid-19 indevidamente. A secretaria descreveu no texto "que optou pela transparência automática das informações recebidas de todos os pontos da rede de saúde: vigilância estadual, vigilâncias municipais e profissionais de saúde".

Porém, as informações são apuradas após alimentação do sistema de informação. Se identificado falha ou equívoco por parte da fonte informante, os dados são corrigidos e providências são tomadas para que a situação não mais ocorra. Por isso houve a alteração de três casos para um.

NOTA DA SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que dois óbitos de profissionais de saúde foram registrados no Painel Covid-19 indevidamente. A Sesa esclarece que optou pela transparência automática das informações recebidas de todos os pontos da rede de saúde: vigilância estadual, vigilâncias municipais e profissionais de saúde.

As informações são apuradas após alimentação do sistema de informação. Se identificado falha ou equívoco por parte da fonte informante, os dados são corrigidos e providências são tomadas para que a situação não mais ocorra.

ÚNICO REGISTRO

Em 22 de abril, a lista de mortos por Covid-19 apresentou o primeiro registro de morte de um profissional da área da saúde. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, o profissional da saúde que morreu no Espírito Santo estava a passeio quando foi internado e diagnosticado com o novo coronavírus. Não há registros de morte de profissionais de saúde do Estado.