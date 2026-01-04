Temporal no Espírito Santo

Chuvas intensas voltam a causar alagamentos em Colatina

Cidade foi novamente atingida neste domingo (4) após temporal no sábado deixar bairros sem energia; Inmet prevê volumes acima de 100 mm por dia e risco elevado em todo o Estado

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 18:50

Fortes chuvas voltaram a atingir Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (4). Registros compartilhados nas redes sociais e também enviados à reportagem de A Gazeta mostram ruas alagadas e grande acúmulo de água em diversos pontos da cidade.



O novo episódio ocorre após um forte temporal atingir o município na tarde de sábado (3). Na ocasião, a chuva intensa, que durou cerca de dez minutos, veio acompanhada de raios, trovões e ventania, provocando queda de árvores, destelhamento de ao menos uma residência e a interrupção no fornecimento de energia elétrica por quase duas horas.

Ruas ficam alagadas após novas chuvas em Colatina Crédito: Redprodução

Ainda no sábado, a Prefeitura de Colatina informou que a Secretaria Municipal de Obras atuou na liberação e normalização dos acessos, enquanto equipes de limpeza urbana realizaram a remoção de galhos e objetos das vias públicas. A Guarda Civil Municipal esteve nas ruas orientando motoristas e pedestres, especialmente em áreas com possíveis interdições, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito. A Defesa Civil Municipal também foi acionada, atendendo chamados e monitorando as ocorrências relacionadas às condições climáticas.

Como medida preventiva adotada após o temporal de sábado, um caminhão hidrojato foi acionado para intensificar a limpeza das redes de drenagem. Apesar da ação, as chuvas voltaram a atingir a cidade neste domingo, resultando em novos pontos de alagamento.

Alerta máximo para chuvas no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta vermelho — o mais alto na escala de risco — para acumulados de chuva em todo o Espírito Santo. O aviso que já está valendo para este domingo (4) foi estendido para a segunda-feira (5). Há previsão de chuva que pode superar os 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Neste domingo, houve chuva forte, ventania e até queda de granizo em Governador Lindenberg.

Além disso, todo o território capixaba permanece sob alertas amarelo e laranja (riscos baixo e intermediário) para tempestades neste domingo (4), com ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo — potencializando risco de quedas de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.

A Defesa Civil Estadual já havia alertado para dias de chuva de intensidades moderada a forte nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026 começou a se estabelecer e deve permanecer ativa até, pelo menos, a próxima quarta-feira (7), gerando chuvas volumosas e persistentes no Estado.

