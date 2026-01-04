Chuva no ES

Colatina cria auxílio de R$ 2 mil para vítimas de eventos climáticos

O "Cartão Recomeçar" será concedido em parcela única para quem tiver danos em imóveis em decorrência de fortes chuvas, ventos e enchentes

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:41

Temporal neste fim de semana deixou oito pessoas desalojadas Crédito: Enzo Teixeira

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, divulgou neste domingo (4) a criação de um cartão com benefício de R$ 2 mil para vítimas de eventos climáticos na cidade, que fica no Noroeste do Espírito Santo. O "Cartão Recomeçar" será concedido em parcela única para quem tiver danos em imóveis. No entanto, há alguns critérios para ter direito ao benefício:

A cidade precisa decretar situação de emergência entre os meses de novembro a abril, período que historicamente concentra os maiores volumes de chuva.





O morador precisa estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).





Constatando danos pelas chuvas, ventos ou enchentes, o morador deve procurar a Assistência Social, que fará uma visita técnica no imóvel.





A concessão do benefício também levará em consideração os dados levantados pela Defesa Civil Municipal.





O "Cartão Recomeçar" prevê apenas um auxílio por família.

O benefício foi aprovado pela Câmara de Vereadores no final de 2025 e agora sancionado pelo prefeito.

A cidade foi atingida por temporal neste sábado (3) e há oito pessoas desalojadas. Porém, ainda não há previsão de decreto de emergência, segundo a gestão municipal.

