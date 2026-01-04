Colatina cria auxílio de R$ 2 mil para vítimas de eventos climáticos

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:41
O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, divulgou neste domingo (4) a criação de um cartão com benefício de R$ 2 mil para vítimas de eventos climáticos na cidade, que fica no Noroeste do Espírito Santo. O "Cartão Recomeçar" será concedido em parcela única para quem tiver danos em imóveis. No entanto, há alguns critérios para ter direito ao benefício:
O benefício foi aprovado pela Câmara de Vereadores no final de 2025 e agora sancionado pelo prefeito.
A cidade foi atingida por temporal neste sábado (3) e há oito pessoas desalojadas. Porém, ainda não há previsão de decreto de emergência, segundo a gestão municipal.
