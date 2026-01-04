Chuva no ES já deixa 15 pessoas desalojadas em três cidades

As fortes chuvas que têm atingido algumas cidades do Espírito Santo desde quinta-feira (1º) já deixam 15 pessoas desalojadas. Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual neste domingo (4) indica que os moradores afetados são de Barra de São Francisco (5), Colatina (8) e Marataízes (2). Outros municípios também registraram transtornos em decorrência das tempestades, mas ninguém precisou sair de casa. Veja relatório do órgão: