Chuva no ES já deixa 15 pessoas desalojadas em três cidades
Publicado em 04/01/2026 às 13h21
As fortes chuvas que têm atingido algumas cidades do Espírito Santo desde quinta-feira (1º) já deixam 15 pessoas desalojadas. Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual neste domingo (4) indica que os moradores afetados são de Barra de São Francisco (5), Colatina (8) e Marataízes (2). Outros municípios também registraram transtornos em decorrência das tempestades, mas ninguém precisou sair de casa. Veja relatório do órgão:
- Barra de São Francisco: destelhamento de residência no bairro Vila Luciene.
- Colatina: destelhamentos de imóveis e quedas de árvores.
- Marataízes: desabamento do terraço de uma residência, mas sem risco estrutural.
- Água Doce do Norte: destelhamento de imóvel na zona rural.
- Cachoeiro de Itapemirim: deslizamento de terra no bairro Alto Novo Parque com obstrução de via.
- Mimoso do Sul: queda de árvore na ES 177 e de barreiras na ES 391 — trechos já liberados.