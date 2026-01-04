Home
>
Cotidiano
>
44 apostas do ES ficaram a uma dezena do prêmio bilionário da Mega

44 apostas do ES ficaram a uma dezena do prêmio bilionário da Mega

A maioria dos jogos é de apostas simples, mas bolões também faturaram prêmios da loteria federal. Veja de quais cidades são os bilhetes que ganharam de R$ 11,9 mil a R$ 83,5 mil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:15

Sorteio da Mega da Virada
Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59 Crédito: Divulgação | Caixa

O detalhamento das apostas que não ganharam o prêmio principal bilionário da Mega da Virada, mas que vão receber alguma quantia em dinheiro foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e mostra que 44 bilhetes feitos no Espírito Santo conseguiram entre R$ 11,9 mil a R$ 83,5 mil. A maioria dos jogos é de apostas simples, mas bolões também faturaram prêmios da loteria federal.

Recomendado para você

O "Cartão Recomeçar" será concedido em parcela única para quem tiver danos em imóveis em decorrência de fortes chuvas, ventos e enchentes

Colatina cria auxílio de R$ 2 mil para vítimas de eventos climáticos

Outros municípios também registraram transtornos em decorrência das tempestades, mas ninguém precisou sair de casa. Veja relatório da Defesa Civil

Chuva no ES já deixa 15 pessoas desalojadas em três cidades

É a segunda vez que a dupla tem show cancelado no balneário. Em outubro, durante a festa da cidade, ventos fortes colocaram a segurança do palanque em risco

Show de dupla sertaneja é adiado após forte chuva em Marataízes, no ES

  • Baixo Guandu: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42

  • Cachoeiro de Itapemirim: cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada

  • Cariacica: duas apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42. Um bolão que apostou em nove dezenas levou R$ 47.725,53, dividido em 19 cotas

  • Colatina: cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada. Um bilhete que investiu em nove dezenas levou o prêmio de R$ 47.725,68

  • Fundão: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42

  • Guarapari: quatro apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada

  • Marechal Floriano: um bolão que investiu em nove dezenas levou R$ 47.725,60, dividido em 16 cotas

  • Nova Venécia:  um bolão com sete números ganhou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas

  • Pedro Canário: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42

  • Santa Maria de Jetibá: um bolão investiu em 12 dezenas e faturou R$ 83.519,00, dividido em 100 cotas

  • São Mateus: um bolão com 8 números ganhou R$ 35.794,20, dividido em 10 cotas

  • Serra: duas apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bolão com oito dezenas ganhou R$ 35.793,90, dividido em 45 cotas.

  • Sooretama: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42

  • Vila Velha: seis apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bilhete simples, mas registrado com nove dezenas ganhou R$ 47.725,68. Um bolão que investiu em sete dezenas faturou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas. 

  • Vitória: sete apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bolão com sete dezenas ganhou R$ 23.862,72, dividido em 32 cotas. 
A maioria dos ganhadores era dos bairros Santa Mônica, Novo México, Araçás e Jardim Asteca

Prêmio de R$ 1,09 bilhão

Seis apostas dividiram o prêmio da Mega Virada. O valor total do sorteio, realizado na manhã de quinta-feira (1º), foi de R$ 1,09 bilhão. Cada apostador vai receber exatamente R$ 181.892.881,09. Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Os bilhetes premiados são de:

  • Belo Horizonte (MG): aposta simples com nove números

  • Ponta Porã (MS): bolão com dez números e 10 cotas

  • João Pessoa (PB): aposta simples, tradicional com seis números, ou seja, custou apenas R$ 6

  • Rio de Janeiro (RJ): aposta simples com dez números

  • Franco da Rocha (SP): bolão com 14 números e 18 cotas

Leia mais

Imagem - 4 apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

4 apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

loterias mega-sena

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais