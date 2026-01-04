Loteria

44 apostas do ES ficaram a uma dezena do prêmio bilionário da Mega

A maioria dos jogos é de apostas simples, mas bolões também faturaram prêmios da loteria federal. Veja de quais cidades são os bilhetes que ganharam de R$ 11,9 mil a R$ 83,5 mil

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:15

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59 Crédito: Divulgação | Caixa

O detalhamento das apostas que não ganharam o prêmio principal bilionário da Mega da Virada, mas que vão receber alguma quantia em dinheiro foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e mostra que 44 bilhetes feitos no Espírito Santo conseguiram entre R$ 11,9 mil a R$ 83,5 mil. A maioria dos jogos é de apostas simples, mas bolões também faturaram prêmios da loteria federal.

Baixo Guandu : uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42





: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42 Cachoeiro de Itapemirim : cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada





: cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada Cariacica : duas apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42. Um bolão que apostou em nove dezenas levou R$ 47.725,53, dividido em 19 cotas





: duas apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42. Um bolão que apostou em nove dezenas levou R$ 47.725,53, dividido em 19 cotas Colatina : cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada. Um bilhete que investiu em nove dezenas levou o prêmio de R$ 47.725,68





: cinco apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada. Um bilhete que investiu em nove dezenas levou o prêmio de R$ 47.725,68 Fundão : uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42





: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42 Guarapari : quatro apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada





: quatro apostas simples com seis números ganharam R$ 11.931,42, cada Marechal Floriano : um bolão que investiu em nove dezenas levou R$ 47.725,60, dividido em 16 cotas





: um bolão que investiu em nove dezenas levou R$ 47.725,60, dividido em 16 cotas Nova Venécia : um bolão com sete números ganhou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas





: um bolão com sete números ganhou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas Pedro Canário : uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42





: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42 Santa Maria de Jetibá : um bolão investiu em 12 dezenas e faturou R$ 83.519,00, dividido em 100 cotas





: um bolão investiu em 12 dezenas e faturou R$ 83.519,00, dividido em 100 cotas São Mateus : um bolão com 8 números ganhou R$ 35.794,20, dividido em 10 cotas





: um bolão com 8 números ganhou R$ 35.794,20, dividido em 10 cotas Serra : duas apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bolão com oito dezenas ganhou R$ 35.793,90, dividido em 45 cotas.





: duas apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bolão com oito dezenas ganhou R$ 35.793,90, dividido em 45 cotas. Sooretama : uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42





: uma aposta simples com seis números ganhou R$ 11.931,42 Vila Velha : seis apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bilhete simples, mas registrado com nove dezenas ganhou R$ 47.725,68. Um bolão que investiu em sete dezenas faturou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas.





: seis apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bilhete simples, mas registrado com nove dezenas ganhou R$ 47.725,68. Um bolão que investiu em sete dezenas faturou R$ 23.862,72, dividido em 28 cotas. Vitória: sete apostas simples com seis números levaram R$ 11.931,42, cada. Um bolão com sete dezenas ganhou R$ 23.862,72, dividido em 32 cotas.

Prêmio de R$ 1,09 bilhão

Seis apostas dividiram o prêmio da Mega Virada. O valor total do sorteio, realizado na manhã de quinta-feira (1º), foi de R$ 1,09 bilhão. Cada apostador vai receber exatamente R$ 181.892.881,09. Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Os bilhetes premiados são de:

Belo Horizonte (MG) : aposta simples com nove números





: aposta simples com nove números Ponta Porã (MS) : bolão com dez números e 10 cotas





: bolão com dez números e 10 cotas João Pessoa (PB) : aposta simples, tradicional com seis números, ou seja, custou apenas R$ 6





: aposta simples, tradicional com seis números, ou seja, custou apenas R$ 6 Rio de Janeiro (RJ) : aposta simples com dez números





: aposta simples com dez números Franco da Rocha (SP): bolão com 14 números e 18 cotas

