44 apostas do ES ficaram a uma dezena do prêmio bilionário da Mega

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:15
O detalhamento das apostas que não ganharam o prêmio principal bilionário da Mega da Virada, mas que vão receber alguma quantia em dinheiro foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e mostra que 44 bilhetes feitos no Espírito Santo conseguiram entre R$ 11,9 mil a R$ 83,5 mil. A maioria dos jogos é de apostas simples, mas bolões também faturaram prêmios da loteria federal.
Seis apostas dividiram o prêmio da Mega Virada. O valor total do sorteio, realizado na manhã de quinta-feira (1º), foi de R$ 1,09 bilhão. Cada apostador vai receber exatamente R$ 181.892.881,09. Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Os bilhetes premiados são de:
