Home
>
Brasil
>
Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Três apostas foram realizadas em lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Os outros três concorrentes fizeram o registro do jogo em canais on-line

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:05

SÃO PAULO - Seis apostas vão dividir o prêmio da Mega Virada de 2025. O valor total do sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (1º), é de R$ 1,09 bilhão. Cada apostador vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

Recomendado para você

Três apostas foram realizadas em lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Os outros três concorrentes fizeram o registro do jogo em canais on-line

Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Sorteio ocorrerá na manhã desta quinta-feira, primeiro dia de 2026. Informação foi divulgada depois de uma hora de atraso

Caixa adia sorteio da Mega da Virada e prêmio sobe para R$ 1,09 bi

Apostadores também enfrentaram dificuldades para conseguir acessar canais digitais da loteria para fazerem suas fezinhas

Mega da Virada tem sorteio atrasado após filas de espera para apostas

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Das seis apostas, três foram realizadas em lotéricas e três por meio eletrônico. Três foram feitas em unidades lotéricas, em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As feitas em Ponta Porã e Franco da Rocha são bolões, com 10 cotas e 18 cotas, respectivamente.

homem-preenchendo-volante-do-sorteio-da-mega-sena
Apostador preenchendo a Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os 3.921 jogos que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 11.931.42. Já acertadores da quadra – 308.315 apostas – vão receber R$ 216,76.

Previsto para 22h de 31 de dezembro, o sorteio foi adiado para esta quinta-feira. Às 23h30 desta quarta, a Caixa informou que o prêmio "gerou um movimento inédito nos canais de aposta", chegando a "120 mil transações por segundo no canal digital, e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas".

Prêmio de R$ 1.091.357.286,52 é o maior já sorteado na Mega da Virada. O valor é maior que o pago no ano passado, de R$ 635 milhões.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

loterias mega-sena

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais