Seis apostas dividirão prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada

Três apostas foram realizadas em lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Os outros três concorrentes fizeram o registro do jogo em canais on-line

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:05

SÃO PAULO - Seis apostas vão dividir o prêmio da Mega Virada de 2025. O valor total do sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (1º), é de R$ 1,09 bilhão. Cada apostador vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Das seis apostas, três foram realizadas em lotéricas e três por meio eletrônico. Três foram feitas em unidades lotéricas, em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As feitas em Ponta Porã e Franco da Rocha são bolões, com 10 cotas e 18 cotas, respectivamente.

Os 3.921 jogos que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 11.931.42. Já acertadores da quadra – 308.315 apostas – vão receber R$ 216,76.

Previsto para 22h de 31 de dezembro, o sorteio foi adiado para esta quinta-feira. Às 23h30 desta quarta, a Caixa informou que o prêmio "gerou um movimento inédito nos canais de aposta", chegando a "120 mil transações por segundo no canal digital, e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas".

Prêmio de R$ 1.091.357.286,52 é o maior já sorteado na Mega da Virada. O valor é maior que o pago no ano passado, de R$ 635 milhões.

