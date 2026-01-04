4 apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

Quatro apostas feitas no Espírito Santo chegaram perto de faturar o prêmio principal da Lotofácil no concurso 3578, sorteado no sábado (3). Nenhum apostador acertou as 15 dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 5 milhões. O próximo sorteio acontece na segunda-feira (5).

Três apostas físicas e simples, registradas em Colatina, Vitória e na Serra, acertaram 14 números e receberam R$ 1.765,99, cada. Já uma quarta aposta feita na Serra (que pagou mais para registrar uma dezena extra) também só acertou 14 e levou o prêmio de R$ 3.531,98.