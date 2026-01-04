A Gazeta - Agora

Governador Lindenberg tem chuva de granizo e casas destelhadas

Publicado em 04/01/2026 às 18h45
Temporal na tarde de domingo (4) causou transtorno a moradores da cidade

Uma forte chuva atingiu Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (4), provocando estragos em diferentes pontos da cidade. Em alguns pontos da cidade, como o bairro Nova Brasília, houve registro de queda de granizo. Moradores registraram e divulgaram nas redes sociais fotos e vídeos dos danos causados pelo temporal.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Vagner Klippel, com o temporal, algumas casas ficaram destelhadas e também aconteceram quedas de árvores. De acordo com o órgão, entre sábado e domingo, choveu cerca de 50 mm no município. Não há informações sobre desabrigados ou desalojados.

Uma casa foi destelhada e quedas de ávores foram registradas em algus pontos da cidade
Governador Lindenberg tem chuva de granizo e casa destelhada Crédito: Leitor A Gazeta
