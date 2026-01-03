Após vídeos na internet, 5 crianças são resgatadas de situação precária no ES

Resgate de cinco irmãos expõe cenário de fome e vulnerabilidade em Cariacica. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cinco irmãos foram acolhidos pelo Conselho Tutelar de Cariacica após uma operação realizada nesta semana no bairro Nova Esperança. A ação foi motivada por vídeos divulgados nas redes sociais que mostravam crianças sozinhas na rua, por volta da meia-noite.



O caso mais grave envolve o bebê da família, com idade estimada entre 7 e 9 meses. A criança foi encaminhada inicialmente para um abrigo, onde foram identificadas queimaduras na mão e na boca. Em seguida, o bebê foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Laje, também em Cariacica, onde permanece internado até o início da tarde deste sábado, para exames clínicos e laboratoriais, também sob suspeita de sarna.

Ao chegar ao local, os conselheiros encontraram a mãe das crianças na residência. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o conselheiro tutelar Jean Cleres Santana ressaltou que apesar de os vídeos não configurarem, por si só, abandono de incapaz, o ambiente interno do imóvel foi considerado crítico, com sinais claros de vulnerabilidade social.

Resgate de cinco irmãos expõe cenário de fome e vulnerabilidade em Cariacica. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ainda segundo o conselheiro, a casa apresentava condições precárias de higiene e não havia alimentos disponíveis. As crianças estavam deitadas no chão, em um espaço insalubre e desorganizado.

O conselheiro também relatou que, durante o deslocamento até o abrigo, os menores afirmaram que não haviam almoçado naquele dia. O único alimento ingerido teria sido um pedaço de pão para cada um.

Os outros quatro irmãos, incluindo uma menina de 10 anos, foram encaminhados para um abrigo municipal. A mãe não foi detida, pois não houve flagrante de maus-tratos ou abandono no momento da abordagem. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude de Cariacica.

O Conselho Tutelar reforça a importância da denúncia formal em situações semelhantes. Jean Cleres Santana orienta que a população acione os órgãos competentes em vez de apenas registrar imagens.

“Em vez de fazer vídeo, denuncie. Ligue para o 190, faça denúncia anônima pelo 181, procure o Conselho Tutelar do município ou utilize o Disque 100. O Conselho só consegue agir quando é informado”, destacou Jean.

*Com informações de Tarciane Vasconcelos, repórter da TV Gazeta

