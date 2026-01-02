Vigilante atira na própria perna ao manusear arma em Cariacica

Um vigilante de supermercado, de 38 anos, disparou acidentalmente contra a própria perna enquanto manuseava uma arma na manhã de quinta-feira (1º), no bairro São Francisco, em Cariacica. O homem não tinha autorização para portar arma durante o exercício da função.

Segundo a Polícia Militar, o supervisor da empresa de vigilância informou que, naquele posto de serviço, o funcionário não utiliza armamento fornecido pela empresa, mas os PMs localizaram uma pistola, calibre 9 mm, com dois carregadores dentro de uma mochila da vítima.