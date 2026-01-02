Vigilante atira na própria perna ao manusear arma em Cariacica
Um vigilante de supermercado, de 38 anos, disparou acidentalmente contra a própria perna enquanto manuseava uma arma na manhã de quinta-feira (1º), no bairro São Francisco, em Cariacica. O homem não tinha autorização para portar arma durante o exercício da função.
Segundo a Polícia Militar, o supervisor da empresa de vigilância informou que, naquele posto de serviço, o funcionário não utiliza armamento fornecido pela empresa, mas os PMs localizaram uma pistola, calibre 9 mm, com dois carregadores dentro de uma mochila da vítima.
A arma é de uso particular e está registrada em nome do vigilante na categoria CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçado) — o que não autoriza o porte durante atividades de vigilância patrimonial. A vítima foi levada a um hospital em Vitória e autuada por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o vigilante será encaminhado ao presídio após receber alta médica. O nome dele não foi divulgado.