Lua do Lobo: entenda fenômeno e saiba quando vai acontecer

2 de janeiro de 2026
A primeira Lua cheia do ano, conhecida popularmente como Lua do Lobo, poderá ser observada com mais destaque neste sábado (3). O nome é uma tradição na América do Norte e tem origem entre povos indígenas da região, que usavam as fases lunares como uma espécie de calendário natural para marcar o tempo e as mudanças das estações.
A denominação está associada ao inverno rigoroso. Nesse período, os lobos costumam se tornar mais ativos em busca de alimento, e seus uivos eram frequentemente ouvidos durante as noites iluminadas pela Lua cheia — daí o nome que atravessou séculos.
A observação da Lua do Lobo pode começar ainda no fim da tarde, logo após o pôr do sol. Em condições favoráveis, sem nuvens, o satélite natural começa a surgir no horizonte entre 17h30 e 18h, no horário local. Segundo a Nasa, o nome também está ligado ao fato de essa Lua cheia ocorrer exclusivamente no mês de janeiro.
Ao longo do tempo, o fenômeno recebeu outras denominações, de acordo com diferentes culturas e tradições. Entre os nomes estão Lua Serena, Lua Central, Lua do Gelo, Lua após o Yule, Lua Velha, além de títulos associados a celebrações religiosas e espirituais, como Shakambhari Purnima, Paush Purnima, Thaipusam, Ananda Pagoda, Duruthu Poya e Tu B’Shevat.
Independentemente do nome, a Lua do Lobo marca simbolicamente o início do ciclo lunar do ano e costuma atrair a atenção de observadores do céu, fotógrafos e entusiastas da astronomia, que aproveitam o momento para contemplar a Lua em sua fase mais iluminada.
