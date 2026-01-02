Home
Lua do Lobo: entenda fenômeno e saiba quando vai acontecer

A denominação está associada ao inverno rigoroso na América do Norte. Nesse período, os lobos costumam se tornar mais ativos em busca de alimento, principalmente no dia de lua cheia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:44

Logo na noite desta terça-feira, 1.º, haverá uma superlua, nome popular da lua cheia ou nova.
A primeira Lua cheia do ano, conhecida popularmente como Lua do Lobo, poderá ser observada com mais destaque neste sábado (3). Crédito: Divulgação/Observatório Heller & Jung

A primeira Lua cheia do ano, conhecida popularmente como Lua do Lobo, poderá ser observada com mais destaque neste sábado (3). O nome é uma tradição na América do Norte e tem origem entre povos indígenas da região, que usavam as fases lunares como uma espécie de calendário natural para marcar o tempo e as mudanças das estações.

A denominação está associada ao inverno rigoroso. Nesse período, os lobos costumam se tornar mais ativos em busca de alimento, e seus uivos eram frequentemente ouvidos durante as noites iluminadas pela Lua cheia — daí o nome que atravessou séculos.

A observação da Lua do Lobo pode começar ainda no fim da tarde, logo após o pôr do sol. Em condições favoráveis, sem nuvens, o satélite natural começa a surgir no horizonte entre 17h30 e 18h, no horário local. Segundo a Nasa, o nome também está ligado ao fato de essa Lua cheia ocorrer exclusivamente no mês de janeiro.

Ao longo do tempo, o fenômeno recebeu outras denominações, de acordo com diferentes culturas e tradições. Entre os nomes estão Lua Serena, Lua Central, Lua do Gelo, Lua após o Yule, Lua Velha, além de títulos associados a celebrações religiosas e espirituais, como Shakambhari Purnima, Paush Purnima, Thaipusam, Ananda Pagoda, Duruthu Poya e Tu B’Shevat.

Independentemente do nome, a Lua do Lobo marca simbolicamente o início do ciclo lunar do ano e costuma atrair a atenção de observadores do céu, fotógrafos e entusiastas da astronomia, que aproveitam o momento para contemplar a Lua em sua fase mais iluminada.

