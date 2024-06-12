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Casagrande mostra obra do Cais das Artes e área de teatro para 1.300 pessoas

Governador gravou vídeo dentro da estrutura e disse que a expectativa é que o espaço coloque o Espírito Santo no circuito cultural do Brasil e do mundo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jun 2024 às 07:07

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 07:07

O governador Renato Casagrande (PSB) visitou as obras do Cais das Artes, na Enseada do Suá, que foram retomadas, e gravou um vídeo mostrando como está o espaço por dentro. O chefe do Executivo estadual destacou a importância do projeto do arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha (1928 - 2021) e reforçou que a expectativa é que o espaço coloque o Espírito Santo no circuito cultural nacional e internacional. Assista acima.
"Estive no Cais das Artes, conferindo o andamento da obra. O local conta com cinco salas de exposição, uma biblioteca, um auditório e uma área permanente para eventos culturais. Além disso, tem um incrível teatro com capacidade para 1,3 mil pessoas. São muitas as possibilidades de uso deste espaço, que representa um passo importante na valorização da nossa produção artística e cultural"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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Obra do Cais das Artes 

A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.
Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte de Paulo Mendes da Rocha, Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares - Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.

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À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações, sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares - Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015. Assim, até agora, o centro cultural já custou R$ 132 milhões.
O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, que deve comportar 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com um auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

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