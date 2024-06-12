Casagrande mostra obra do Cais das Artes e área de teatro para 1.300 pessoas

"Estive no Cais das Artes, conferindo o andamento da obra. O local conta com cinco salas de exposição, uma biblioteca, um auditório e uma área permanente para eventos culturais. Além disso, tem um incrível teatro com capacidade para 1,3 mil pessoas. São muitas as possibilidades de uso deste espaço, que representa um passo importante na valorização da nossa produção artística e cultural"