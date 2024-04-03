Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Após o término do processo de limpeza e organização do canteiro de obras, que está em curso desde julho de 2023, o centro cultural vai entrar na fase de retomada de construção através do DER-ES em conjunto com empresa Dan Engenharia, contratada por meio de licitação no fim do último ano.

“Com o acompanhamento da obra, nós vamos fiscalizar para evitar que irregularidades aconteçam em relação ao contrato. Então, o Tribunal de Contas acompanhará passo a passo, mês a mês, para serem respeitados os prazos, a qualidade dos materiais e a organização dos pagamentos”, explica o auditor Guilherme Fernandes, do Núcleo de Controle Externo de Edificações (NED).

Segundo Guilherme, tal acompanhamento deve garantir que a obra tenha um andamento dentro do prazo e dos valores estipulados. “É bem melhor um acompanhamento em tempo real do que uma avaliação depois que a obra está pronta, porque isso gera atrasos. Depois de pronto, nós até podemos apontar os erros, mas o responsável às vezes não tem tempo para corrigir o que é necessário dentro dos contratos, o que gera muita burocracia”, complementa o auditor.

Your browser does not support the audio element. Cais das Artes: Tribunal de Contas do ES vai fiscalizar obra em tempo real

O Cais das Artes

A obra do Cais das Artes, projetada pelo arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto do Cais das Artes, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares - Topus, prometendo a entrega até janeiro de 2026.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações , sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares - Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015. Assim, até agora, o centro cultural já custou R$ 132 milhões.