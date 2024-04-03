Rodovia do Sol: obra de mão única não tem mais data para começar

A obra para transformar um trecho urbano da Rodovia do Sol (ES 060) em sentido único, em Vila Velha , não tem mais data para começar. A prefeitura prometeu que as obras começariam em abril, mas diz agora que o início das modificações depende do planejamento do governo estadual. O Estado, por sua vez, afirma que o projeto ainda não foi finalizado.

A Gazeta, em janeiro. Ele afirmou que as intervenções começariam no primeiro trimestre e as tratativas com o Estado já tinham sido feitas. A obra para a construção do binário da Rodovia do Sol envolve a Prefeitura de Vila Velha e o governo do Estado, como declarou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos , para, em janeiro. Ele afirmou que as intervenções começariam no primeiro trimestre e as tratativas com o Estado já tinham sido feitas.

“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalhou na época.

CBN Vitória, ele afirmou que as obras poderiam começar “Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completou o secretário. Em fevereiro, em entrevista para aele afirmou que as obras poderiam começar até o segundo trimestre.

Nesta quarta-feira (3), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) disse o projeto do binário ainda não foi finalizado e, após ser concluído, será necessário realizar o orçamento, para só então dar início ao processo de contratação. Todas essas etapas não têm prazo para serem finalizadas.

O que está previsto

Na imagem abaixo é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica. Veja abaixo o trecho.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória , da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).