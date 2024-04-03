Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trecho em Vila Velha

Rodovia do Sol: obra de mão única não tem mais data para começar

Prefeitura de Vila Velha havia prometido início das mudanças para abril, mas diz agora que intervenções dependem do planejamento do governo do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 abr 2024 às 11:28

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 11:28

A obra para transformar um trecho urbano da Rodovia do Sol (ES 060) em sentido único, em Vila Velha, não tem mais data para começar. A prefeitura prometeu que as obras começariam em abril, mas diz agora que o início das modificações depende do planejamento do governo estadual. O Estado, por sua vez, afirma que o projeto ainda não foi finalizado. 
A obra para a construção do binário da Rodovia do Sol envolve a Prefeitura de Vila Velha e o governo do Estado, como declarou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, para A Gazeta, em janeiro. Ele afirmou que as intervenções começariam no primeiro trimestre e as tratativas com o Estado já tinham sido feitas.
“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalhou na época.
“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completou o secretário. Em fevereiro, em entrevista para a CBN Vitória, ele afirmou que as obras poderiam começar até o segundo trimestre.
Nesta quarta-feira (3), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) disse o projeto do binário ainda não foi finalizado e, após ser concluído, será necessário realizar o orçamento, para só então dar início ao processo de contratação. Todas essas etapas não têm prazo para serem finalizadas. 

O que está previsto 

Na imagem abaixo é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica. Veja abaixo o trecho
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).
Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center (tracejado em vermelho no mapa acima). 

Veja Também

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril

Enfermeira morta em acidente na Rodovia do Sol deixa marido e três filhos

ES define novas regras para tráfego de caminhões na Rodovia do Sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Prefeitura de Vila Velha rodovia do sol trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados