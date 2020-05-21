Jardim Camburi é o bairro com maior número de casos de coronavírus no Espírito Santo; mas há diversos casos sem localização especificada Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Bairro não encontrado: a lacuna no monitoramento do coronavírus no ES

Se considerar o ranking dos bairros de todo o Estado, a classificação "não encontrado" aparece em 11º lugar. Ao todo, são 255 diagnósticos positivos que têm origem desconhecida pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

Em uma análise ampliada, essa inconsistência representa 2,8% dos registros totais computados até esta quarta-feira (20). No entanto, como pode ser feito o acompanhamento pelas equipes de saúde e de epidemiologia se não se sabe qual o bairro dos pacientes diagnosticados com a doença?

Nos municípios menores, a importância dessa informação se torna ainda mais evidente. Em Mantenópolis São Domingos do Norte todos os casos são de bairro não encontrado. Em outros, esses locais desconhecidos são os que têm mais pessoas infectadas ou que registraram a única morte da cidade.

CIDADES COM BAIRROS NÃO ENCONTRADOS

Durante entrevista nesta quarta-feira (20) , o governador Renato Casagrande destacou a importância do acompanhamento do paciente para combater o avanço da pandemia. É necessário isolá-lo desde quando ainda é um caso suspeito. Bem como acompanhá-lo, por meio das equipes de saúde, independentemente do município  trabalho que fica, obviamente, dificultado quando não se sabe onde a pessoa infectada mora.

QUAL A EXPLICAÇÃO?

Questionada por A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que os bairros que aparecem como "não encontrados" não estão registrados no sistema E-Sus e que a solicitação desse cadastro deve ser feita pelos próprios municípios. Depois desse processo, o endereço do paciente seria requalificado.

Por sua vez, a vigilância epidemiológica de Vila Velha informou que isso se deve à opção não informado para preencher o bairro nas notificações compulsórias do E-Sus. Lamentavelmente, recebemos várias com campos incompletos, o que dificulta o serviço dos órgãos sanitários, que têm de iniciar uma investigação para tentar descobrir essas informações, afirmou.

Vila Velha é o segundo município com mais casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Já a vigilância epidemiológica de Cariacica explicou que a base de dados é realizada a partir das informações fornecidas pelo paciente e inseridas pela unidade notificadora na ficha. Bem como esclareceu que as notificações não são de apenas um bairro e que equipes realizam uma busca ativa para localizar esses pacientes a fim de corrigir a informação.

A Prefeitura da Serra informou que o problema acontece devido a instabilidades apresentadas pelo sistema E-Sus, que não permitem a inserção do bairro. Porém, garantiu que equipes da vigilância municipal estão acertando a informação e que todos os pacientes com resultado positivo são avisados e monitorados. A cidade chegou a ser a segunda com mais casos não localizados (68) no início da semana.

No caso de Vitória, a secretária de saúde informou que o bairro não encontrado é composto por endereços de pacientes que precisam ter outras informações conferidas. Os dados são monitorados e corrigidos constantemente. Na próxima atualização do painel esses endereços estarão devidamente registrados, garantiu. Anteriormente, o município aparecia com 11 casos de origem desconhecida.