Após liberação da Defesa Civil, moradores do Parador vão decidir retorno em assembleia

A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos Crédito: Fernando Madeira

Os moradores do Parador Residence, edifício onde uma piscina desabou sobre uma garagem na última semana, em Vila Velha , vão se reunir para decidir sobre o retorno, ou não, aos apartamentos. Uma assembleia será realizada nesta terça-feira (27) para definir se as famílias voltam ou se aguardam as obras de reforço a serem executadas.

A reunião foi confirmada pelo síndico do condomínio, Gilmar Assumpção. Segundo ele, a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual fizeram uma vistoria no edifício e constataram que o local está seguro para o retorno dos moradores.

No entanto, os possíveis transtornos durante as obras de recuperação da estrutura danificada e outras garantias por parte da construtora para moradores que ainda não quiserem voltar são algumas questões a serem debatidas na reunião pelos próprios moradores.

“A gente só está fechando uns pormenores com a construtora para garantir a segurança de quem não quiser voltar no momento. O que vai ser feito e garantido para essas pessoas. Fechando isso a gente vai fazer uma reunião na tarde desta terça-feira (27) para decidir pelo retorno, que está muito breve. Se não for hoje, será amanhã (28). Sabemos que muitos moradores estão querendo voltar, mas precisamos dar passos seguros”, disse.

DEFESA CIVIL GARANTE SEGURANÇA

Em entrevista à TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Vila Velha, Marcelo D’Isep, informou que uma reunião com os moradores foi realizada para demonstrar a segurança da edificação. Participaram do encontro e da vistoria conjunta representantes da Defesa Civil Estadual, da construtora e um perito contratado pelo condomínio.

“Da análise que foi feita pelos engenheiros da Defesa Civil Estadual e Municipal, da construtora e do perito contratado, a questão estrutural da edificação não foi comprometida. Pela avaliação visual que foi feita, só o fundo que cedeu, não comprometeu. Pelo menos não tem nenhuma marca visual, e não tinha mudado o comportamento dos pilares desde o início da ocorrência até esta segunda-feira (26)”, disse o coordenador.

CREA AGUARDA LAUDO

Também em entrevista à TV Gazeta, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, informou que a autarquia já solicitou e aguarda o laudo técnico de engenharia conclusivo por parte da Defesa Civil, condomínio e construtora.

“Nós só vamos ter a certeza da volta dos moradores de forma segura, a partir desses laudos técnicos de engenharia conclusivos solicitados pelo conselho ao condomínio, Defesa Civil e construtora. São três dias úteis que solicitamos, se não houver um pedido de prorrogação”, afirmou.

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Segundo o síndico do condomínio, os documentos estão prontos e devem ser entregues ainda nesta terça-feira (27) pela construtora, que deve se reunir com o próprio Crea-ES.

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

Procurada, a construtora Argo informou que não há atualizações do último posicionamento, enviado nesta segunda-feira (26). Confira:

"A Argo Construtora destaca que prestou e mantém toda a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. Também reforça que não houve feridos.

Na última quinta-feira, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível.

A Defesa Civil emitiu parecer no sentido de que a estrutura da edificação não foi abalada pelo incidente, corroborando com o laudo emitido pelo engenheiro calculista, permitindo com isso o retorno dos moradores aos seus apartamentos.

O retorno acontecerá até terça-feira (27/04), a fim de resguardar a segurança dos moradores, evitando possíveis aglomerações e alto fluxo de prestadores de serviço nesse momento de pandemia. Nesse período a Argo vai continuar a arcar com as despesas de hotel, aluguel de carros e afins.