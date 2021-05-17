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Naufrágio

Após cinco dias de buscas, pescador segue desaparecido no litoral do ES

Os outros três tripulantes foram resgatados no sábado (15) em uma praia de Aracruz, Norte do Estado. Gildazio de Jesus Santos, de 54 anos, ainda não foi localizado

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:06
Navio-patrulha e aeronave estão sendo utilizados nas buscas
Navio-patrulha utilizado nas buscas Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil
O pescador Gildazio de Jesus Santos, 54 anos, continua desaparecido desde o naufrágio do barco de pesca "Petrel" na costa do Espírito Santo, na última quinta-feira (13). De acordo com a Marinha do Brasil, as buscas pelo tripulante desaparecido permanecem em curso pelo quinto dia consecutivo, sendo realizadas pelo Navio-Patrulha “Macaé” e embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo. 
O pescador e outros três colegas saíram da Colônia de Pescadores de Vitória. Após 10 dias pescando em alto-mar, eles enviaram um chamado de socorro à Capitania dos Portos na última quinta-feira (13), comunicando problemas técnicos, quando estava a cerca de 18 quilômetros da Praia de Itapuã, em Vila Velha. 
Gildazio de Jesus Santos, pescador desaparecido em naufrágio no ES
Gildazio de Jesus Santos, pescador desaparecido em naufrágio no ES Crédito: TV Gazeta
No sábado (15), os outros três tripulantes do barco foram localizados em uma praia deserta na Reserva de Comboios, em Barra de Riacho, Aracruz. Eles contaram que o barco afundou e eles se agarraram ao que sobrou da embarcação. Quando viram a areia na manhã deste sábado, eles se soltaram dos destroços e nadaram o trecho até a praia.
O responsável pela embarcação relatou que Gildazio de Jesus Santos se desesperou e deixou o barco, enquanto os outros tripulantes ficaram na embarcação. 
"Ele pegou um galão de óleo e pulou. Não pode abandonar o barco, ele não afunda assim tão rápido. Vinte minutos depois, não vimos mais ele"
Wladeck Lima da Silva - Pescador e dono da embarcação
Segundo a Marinha, as buscam continuam pelo quarto tripulante. As causas do acidente serão apuradas pela Capitania dos Portos.

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