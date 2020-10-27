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Memória

'Agora eu tenho um anjo no céu', diz avó que perdeu neto em incêndio

Publicado em

26 out 2020 às 22:29
Defesa Civil faz avaliação em apartamento que pegou fogo na Praia do Canto
Defesa Civil faz avaliação em apartamento que pegou fogo na Praia do Canto Crédito: Luciney Araújo
"Agora eu tenho um anjo no céu". Foi assim que Idalba Soneghet Barros Alvares, avó do menino Pablo David Eliseo Sandes Filho, 4 anos, que morreu em um incêndio, tentou descrever a dor da perda. Ela participou da missa realizada pela comunidade católica da Praia do Canto, em Vitória,  em consideração ao sétimo dia da morte da criança, nesta segunda-feira (26). Os pais do menino não tiverem condições emocionais de comparecer. A avó participou da cerimônia, acompanhada do neto mais velho, de 6 anos.
Idalba, a filha, os netos, a babá das crianças e o pai de Pablo estavam no apartamento quando começou o incêndio em um dos quartos do imóvel, localizado na Avenida Rio Branco. A família morava no local havia dois meses. Moradores de outros prédios viram o fogo e ligaram para o Corpo de Bombeiros. Quando o resgate chegou, a equipe conseguiu acessar o local em que Pablo  estava no apartamento para socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu. 
"Não é apenas a perda de um neto. Para mim, ele era um filho. Agora, eu tenho dois filhos na terra e um anjo que está no céu, e é muito triste", desabafou Idalba, após a missa de Sétimo Dia. 
Para a avó,  o tempo de espera pelo Corpo de Bombeiros foi longo demais. "Parecia que só tinha ambulância lá para recolher corpos. Houve um descaso do Corpo de Bombeiros e do governo do Estado. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, mas o atraso deles fez com que eu perdesse meu neto. Isso é uma coisa muito séria e que tem que ser revista", lamentou. 
Idalba e a filha conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos por uma das janelas do imóvel, o neto mais velho foi retirado pela babá e o pai de Pablo tentou conter as chamas com extintor para chegar ao menino, que estava no quarto dos fundos do imóvel.  Ela se solidariza com todas as famílias e vítimas que já perderam alguém em um incêndio.

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"Eu fui resgatada por pessoas que não eram do Corpo de Bombeiros.  Meu luto vai continuar a vida inteira, mas eu quero fazer uma fundação com o nome do Pablo para ajudar vítimas como ele. Eu fiz sucesso porque morava na Praia do Canto, mas quem mora no alto do morro? E quando o bombeiro demora 40 minutos,  sendo que  está a 6 minutos da Avenida Rio Branco? Infelizmente, é um negócio enlouquecedor",observou Idalba.  
Diante das declarações da avó, a reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para que se manifestasse sobre o caso. Por meio de nota, a corporação informou que "busca, diariamente, o aprimoramento do atendimento à população, sempre no intuito de salvar vidas. A Corporação lamenta profundamente a perda da família e ressalta que buscou adotar todos os procedimentos necessários para salvar a criança, que foi retirada ainda com vida de dentro do apartamento. Cabe destacar que o governo do Estado está investindo fortemente na corporação, com aquisição de viaturas, reforma de unidades e o aumento do número de vagas no concurso em andamento. Ao final do ano, o objetivo é reforçar o efetivo com cerca de 200 militares, para reduzir ainda mais o tempo de resposta a ocorrências dessa natureza."

INCÊNDIO

Segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Por volta das 20 horas, um incêndio começou no apartamento 304 no terceiro andar do Edifício Pintor Fanzeres, na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Seis pessoas estavam no local na hora: mãe, pai, avó, dois meninos (um de 4 anos e outro de 6 anos) e a babá. O menino de 4 anos - identificado como Pablo - estava no quarto, ao lado do foco das chamas, e morreu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a partir do momento em que a família ouviu "fogo", o pai das crianças pediu para que todos saíssem do apartamento. A babá pegou o menino de 6 anos, que estava na sala, e saiu do local. A mãe foi até o "quarto 1" para pegar a avó e o pai saiu para pegar o extintor no corredor.
Quase meia hora depois do início do incêndio, equipes do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local foram fazer o resgate da mãe e da avó. Uma das equipes tentava retirá-las do local pela janela do edifício e outra por dentro do prédio.
Imagem da destruição causada pelo fogo no apartamento na Praia do Canto
Vídeo obtido pela TV Gazeta mostra interior do apartamento que pegou fogo em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quando as mulheres saíram do local com a ajuda dos bombeiros, elas avisaram que tinha mais uma criança dentro do apartamento: o menino de 4 anos. Enquanto a equipe de contenção continuava a controlar as chamas no local, um dos bombeiros, que estava de pronto atendimento na porta do apartamento, entrou e resgatou o menino.
A criança foi levada desacordada para uma ambulância na porta do prédio. Os socorristas tentaram reanimá-lo por quase duas horas, mas não conseguiram. Moradores chegaram a fazer uma corrente de oração ao redor da ambulância enquanto a criança recebia o atendimento. Por volta das 23h40, ele foi declarado morto. 

APURAÇÕES

Na terça-feira (20), uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da perícia da Polícia Civil estiveram no apartamento para coletar informações e indicar o que teria provocado o incêndio. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que as circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas pela Delegacia da Praia do Canto e  o laudo pericial deve ser concluído em 30 dias.
Os moradores puderam retornar para o prédio na terça-feira (20), ainda com o forte odor de fumaça, após a limpeza dos corredores do condomínio. "O quarto da suíte foi o mais destruído. As primeiras informações são de que o fogo começou no quarto da suíte, onde havia, inclusive, duas araras de roupas. Eles moravam aqui no prédio havia pouco mais de dois meses, já que durante um mês apenas reformaram o apartamento", explicou o síndico Flaubert Fregonassi.
O porteiro Albert Coutinho, 54 anos, trabalha no prédio há 27 anos e contou que nunca passou por nada parecido. "Foram os moradores do prédio da frente que viram a fumaça saindo e me avisaram, pois, o apartamento atingido fica nos fundos. Eu subi com extintor nas mãos, outras pessoas já puxavam a mangueira. Mas a fumaça  estava intensa, não conseguíamos entrar no terceiro andar", lembrou o porteiro, que havia virado a noite acordado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 14:02
Uma mulher de 68 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres no km 90 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Ela havia sido levada ao hospital em estado grave, e faleceu na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Edite de Oliveira Amorim. De acordo com familiares, ela era aposentada e deixa três filhos.
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento Crédito: Arquivo familiar
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista envolvido fugiu do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do acidente seguirão em investigação.

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Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção, motoristas!

BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 12:04
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13)
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13) Crédito: PRF ES
O Km 100 da BR 101 está interditado após o tombamento de uma carreta que transportava eucaliptos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encaminhado ao hospital sem gravidade. Ainda segundo a PRF,  ele perdeu o controle do veículo, mas não se sabe a causa do acidente. 
A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que, para o atendimento, foram acionados recursos próprios  (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. O tráfego flui em sistema de pare e siga. A ocorrência segue em andamento.
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Publicado em 13/04/2026 às 10:20
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar na noite de domingo (12), no distrito de Laginha de Pancas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que os dois homens estavam no estabelecimento bebendo havia algum tempo, quando se desentenderam. Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta. A vítima foi levada para o hospital, mas faleceu ao dar entrada no Pronto Atendimento de Pancas.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Homem é morto na calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Investigação

Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Publicado em 12/04/2026 às 18:21
Um homem de 43 anos foi assassinado na calçada da rodoviária de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). Imagens de monitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima, que dormia no local, e inicia o ataque.
Segundo a PM, o crime foi cometido com golpes de arma branca. A companheira da vítima relatou aos policiais que ambos viviam em situação de rua e que o homem e o agressor tinham desavenças anteriores motivadas por ciúmes dela.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Loteria

9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 12/04/2026 às 14:19
De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada.  À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas  cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia

Publicado em 12/04/2026 às 12:22
Um motociclista de 56 anos foi preso na tarde de sábado (11) após atropelar um menino de 3 anos no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também estava com o licenciamento em atraso.
A criança, segundo a polícia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município. Devido aos ferimentos, depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde da criança não foi informado.
O condutor da motocicleta também foi levado ao Pronto Atendimento. A equipe médica da unidade constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que também foi verificado pelos militares por meio do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.
Após atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por lesão corporal culposa, agravada por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool. A motocicleta foi removida ao pátio e o motociclista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 259

Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Publicado em 12/04/2026 às 12:04
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do distrito de Itapina, no km 72 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h15.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a PRF, uma das vítimas morreu ainda no local. Outras duas pessoas, uma delas em estado grave, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
A Polícia Científica do Espírito Santo também foi acionada para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento, sendo liberada por volta das 7h40. Segundo o órgão, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A investigação segue em andamento.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Publicado em 12/04/2026 às 10:15
Um homem de 28 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido após uma discussão com um suspeito durante um evento no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, Ronaldo Cavalcante Ferreira faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
A vítima, segundo a polícia, foi atingida por um tiro no rosto e no abdômen. A outra vítima, um rapaz de 23 anos, levou um tiro de raspão. Testemunhas não souberam dizer quem era o autor dos disparos, que não foi localizado pelos militares. O evento, segundo a PM, possuía segurança privada, mas não houve solicitação prévia de policiamento para o interior da festa junto ao comando da corporação.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Por pouco

Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Publicado em 12/04/2026 às 08:47
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Apostador levou mais de R$ 84 mil Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta do Espírito Santo "bateu na trave" e quase levou o prêmio milionário do concurso 2995 da Mega-Sena. Os R$ 40 milhões foram sorteados neste sábado (11). O jogo foi feito em Vitória e levou R$ 84.616,14 (aposta de sete números); outros 57 sortudos do Estado embolsaram R$ 1.303,52 ao acertarem quatro dezenas.
A aposta simples foi feita de forma presencial. Os números que saíram foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões, e o sorteio ocorrerá na terça-feira (14).

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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