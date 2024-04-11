Equipes da ES Gás trabalhando no local onde duto de gás foi perfurado Crédito: TV Gazeta

Ao tomar ciência do problema na segunda-feira (8), a Arsp disse ter instaurado um processo de fiscalização para apurar os fatos e verificar se houve responsabilização por parte da ES Gás, empresa regulada pela agência.

"Se for identificada alguma não conformidade por parte dela, observa-se o rito do processo sancionador e aplica-se penalidade conforme disposto em resolução da Arsp", afirma Débora Niero, diretora de Gás Canalizado e Energia da agência, em nota.

A diretora, ainda na nota, observa que de fato houve interferência de terceiros na rede de distribuição de gás. "Só gostaria de esclarecer que, se o terceiro interferente for responsabilizado, foge da nossa alçada de competência legal penalizá-lo. Nossas ações são em relação à concessionária (ES Gás), caso se identifique alguma irregularidade da parte dela. Estamos apurando a ocorrência para tomar as medidas cabíveis e já solicitamos um plano de ação para evitar reincidências dessa natureza."

Your browser does not support the audio element. Agência reguladora investiga perfuração que causou falta de gás em Vitória

Mas também, em tese, a ES Gás poderia ter uma responsabilidade objetiva nesse episódio pelo fato de o serviço de distribuição de gás ter apresentado problemas, independentemente de sua culpa. "Mas essa responsabilidade não é absoluta porque a empresa não é seguradora universal. Isso depende, efetivamente, do que aconteceu e precisa ser apurado", sustenta Marcelo Machado.

Aspectos que precisam ser avaliados, entre outros pontos, é se a estrutura do duto de gás apresentava dano prévio ou se a falha foi no ato da perfuração, por exemplo. Importante observar que há diferenças de solo em Vitória, o que poderia interferir também no modo de execução de serviços como de instalações de telefonia e gás.

Consumidores

Marcelo Machado lembra que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está apurando o caso e, conforme o andamento das investigações, a instituição pode propor uma ação civil pública em favor dos consumidores afetados pela suspensão no abastecimento de gás. O advogado acrescenta que moradores e comerciantes prejudicados também podem, individualmente, recorrer à Justiça, solicitando indenização, tanto por dano moral quanto material.

A Arsp orienta que, caso seja identificada alguma anormalidade, como cheiro de gás ou intermitência no fornecimento, é para o consumidor entrar em contato com a ES Gás pelos canais de atendimento , para que os técnicos sejam deslocados para realizar as adequações necessárias.

"A concessionária manterá equipes de plantão na região para oferecer suporte. Para isso, é necessário que um responsável pela unidade consumidora aguarde a chegada dos técnicos da concessionária após a solicitação do serviço", pontua Débora Niero.