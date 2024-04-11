Após mais de 72 horas, abastecimento de gás é restabelecido em Vitória

Na noite do último domingo (7), uma empresa de telefonia, identificada como QMC Telecom, instalava uma rede de fibra óptica na Avenida Dante Michelini, quando perfurou uma tubulação sob o asfalto, deixando cerca de 13 mil pessoas sem gás até a noite de quarta-feira (10).
Segundo a ES Gás, caso seja identificado o cheiro de gás ou interrupção do fornecimento, clientes podem entrar em contato com a empresa através dos canais de atendimento disponíveis no site. A empresa informa que, se necessário, técnicos de plantão serão deslocados para realizar o procedimento de liberação.
“Para isso, é necessário que um responsável pela unidade esteja presente no local para receber os técnicos. A empresa destaca ainda que a normalização do abastecimento dos clientes afetados transcorreu de forma segura, obedecendo todos os protocolos e procedimentos de segurança”, diz a nota da ES Gás.